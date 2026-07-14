Un mes después de rescindir su vínculo contractual con Boca y de reconocer que había necesitado distanciarse del fútbol por el dolor que le habían provocado tanto los malos resultados del cierre del semestre como la despedida en sí de un club en el que había soñado jugar, Ander Herrera encontró nuevo destino para dar continuidad a su carrera.

Se trata del Real Zaragoza, club que atraviesa el peor momento deportivo de su historia al haber descendido a la tercera categoría del fútbol español. El lunes, el mediocampista de 36 años aterrizó en la ciudad y a primera hora de este partes se realizó los exámenes médicos de rutina previos a la firma de un contrato que lo vinculará por una temporada.

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Ander Herrera es producto de las divisiones inferiores del club aragonés y allí hizo su estreno profesional en 2008 con el equipo B. Sin embargo, no firmó su primer contrato profesional hasta junio del año siguiente, tras conseguir el ascenso a LaLiga con el primer equipo, competencia en la que pudo debutar el 29 de agosto de 2009, en un triunfo 1-0 sobre Tenerife.

Tras el anuncio oficial de su incorporación por una temporada, la idea del club es que el mediocampista inicie la pretemporada a las órdenes de Ibai Goméz y el próximo lunes tendrá por ello participación en el primer entrenamiento del equipo de cara a una temporada en la que el objetivo es regresar inmediatamente a Segunda División.

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Las palabras sobre su salida de Boca

La primera vez que Ander Herrera se refirió a la rescisión de su contrato con Boca, dejó ver que no había existido ningún tipo de conflicto con el cuerpo técnico ni con la dirigencia. “La salida fue fácil. Cada cuerpo técnico tiene sus prioridades. Lo que dejé claro al club es que en ningún caso conmigo iba a haber problemas. Boca deja de tener a un jugador pero tendrá a un hincha de por vida“, fueron sus palabras.

Los números de Ander Herrera en Boca

El mediocampista español llegó a principios de 2025 a Boca como futbolista libre. Desde aquella fecha hasta su salida, disputó un total de 29 partidos oficiales en los que convirtió un gol, acumuló 2 tarjetas amarillas y una expulsión. No consiguió títulos durante su estadía en el fútbol argentino.