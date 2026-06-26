Ander Herrera valoró a Tomás Aranda: la comparación con Lamine Yamal y darle la ’10’ de Boca

En exclusiva con Bolavip, el vasco se refirió al presente y futuro de la gran joya que tiene el Xeneize en sus filas.

Con apenas 19 años, la aparición de Tomás Aranda en la primera de Boca sorprendió a propios y extraños. Desde un primer momento, el juvenil mostró su desparpajo absoluto y con su capacidad de desequilibrio individual y visión de juego, rápidamente se ganó un lugar en el once titular del Xeneize.

Hoy, Tomás Aranda es visto como la gran joya del plantel que volverá a actividad el próximo 16 de julio en su partido por Copa Argentina contra Sarmiento en Rosario, ya con Rodolfo Arruabarrena en el banco.

Pero volviendo a Aranda, estos seis meses fueron suficiente como para empezar a despertar comparaciones con Lamine Yamal y que gran parte de los hinchas crean que puede ser el nuevo dueño de la ’10’ de Boca, que quedará vacante con la salida de Cavani.

Tomás Aranda, la gran joya que tiene Boca. (Getty)

Sin embargo, Ander Herrera, que recientemente dejó la institución de La Ribera, entiende que todavía no es el momento para ello y, en diálogo con Bolavip Modo Mundial, pidió que no se le ponga presión innecesaria a Tomás Aranda y que los hinchas disfruten de su juego.

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“Yo creo que hay que ser cautos y prudentes con Tomi. Es especial, es muy especial“, expresó el jugador vasco al ser consultado por la comparación Aranda-Yamal. Y fue aún más contundente con sus palabras ante la pregunta de si debería ser el nuevo 10 de Boca: “Yo no se la daría por protegerle. Yo creo que Tomás tiene que seguir todavía un proceso y no hay que cargarle de presión.”

“Disfrutémoslo como hinchas, pero no le demos una presión que le va a hacer más mal que bien”, continuó Ander. “Tomás va a dar muchas alegrías, es un crack, es un tipazo además. Un chico respetuoso, educado, humilde, pero para qué le vas a dar una presión, como dicen en Argentina, ‘al pedo'”, completó de forma risueña.

Ander Herrera fue cauto en la comparación de Tomás Aranda con Lamine Yamal. (Getty)

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Desde su llegada a la primera de Boca en enero, Tomás Aranda lleva 21 partidos oficiales, con 1 gol y 2 asistencias, pero siendo fundamental en la generación de juego y el desequilibrio ofensivo del equipo que lideró Claudio Úbeda hasta su salida luego de cerrar la primera mitad del 2026.

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