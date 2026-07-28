Los competidores de peso que tiene Boca por el delantero de Tigre David Romero

“Estamos con el Presidente buscando un 9 por el tema de Bareiro, veremos qué sucede con él”, dijo Rodolfo Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior a la dura derrota 3 a 0 que sufrió Boca ante Riestra en el Estadio Guillermo Laza por la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Claro, es que el delantero paraguayo hace varias semanas que está peleando contra una dolencia lumbar, razón por la que no pudo participar ni de la pretemporada ni de los dos primeros partidos del Xeneize post Copa del Mundo: el mencionado encuentro con el Malevo y la ida por los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile. De hecho, no se vislumbra cuándo puede llegar a ser su retorno.

Frente a este panorama, tal como reveló el Vasco, la dirigencia de Boca con Juan Román Riquelme a la cabeza está intentando contratar a un centrodelantero. Y entre los nombres que surgieron, el que trascendió con mayor ímpetu fue el del correntino de 23 años David Romero, que actualmente se desempeña en el Club Atlético Tigre.

Sin embargo, la institución del barrio de La Boca no es la única que tiene pretensiones sobre el exfutbolista de Talleres de Córdoba y Unión La Calera de Chile. Conforme al periodista Guillermo Cardozo, Sevilla y Parma también quieren hacerse con los servicios de Romero, por lo que, una vez más, a Román se le complican las conversaciones para concretar una transferencia.

David Romero, en la goleada 4 a 1 a River en el Monumental en febrero de este año. Getty Images.

A propósito, vale tener en cuenta que el protagonista en cuestión tiene firmado un contrato con Tigre que vence recién en diciembre de 2030 y que incluye una cláusula de rescisión de 5,6 millones de dólares.

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Boca ya busca alternativas a David Romero

Frente a las complicaciones con las que se topó Boca por David Romero (y también por Luciano Gondou del CSKA Moscú), Juan Román Riquelme, de acuerdo a TyC Sports, tiene en mente avanzar por Lucas Passerini de Belgrano de Córdoba. El formoseño tiene 32 años, su contrato con el Pirata vence a fines del 2028 y su cláusula de rescisión es de aproximadamente 2 millones de dólares.

En síntesis