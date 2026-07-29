Las alineaciones de Gimnasia LP y River para el duelo de la fecha 2 del Torneo Clausura

El Millonario y el Lobo se miden en La Plata en busca de sus primeros puntos en el campeonato.

Este miércoles, desde las 19:15, Gimnasia y Esgrima de La Plata recibirá a River en el Juan Carmelo Zerillo en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura. Ambos equipos vienen de caer en el debut liguero, el Millonario ante Barracas Central y el Lobo frente a Racing, por lo que buscarán ir por los primeros tres puntos en el Bosque.

Con la vuelta del Chacho Coudet al banco de River, ya que le levantaron la suspensión de dos fechas por los insultos al árbitro en la final del Apertura, y con Ariel Pereyra como DT de Gimnasia, tanto el local como la visita definen sus alineaciones titulares en las horas previas al compromiso que tendrá a Leandro Rey Hilfer como colegiado a cargo.

A continuación, las formaciones probables de Gimnasia y River para el cotejo de la segunda fecha del Clausura.

Las posibles alineaciones de Gimnasia y River

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Las posiciones del Clausura