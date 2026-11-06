Vuelve Aranda: los convocados de Boca para la definición de la tabla anual

Arruabarrena confirmó la lista de futbolistas que enfrentará a Defensa este sábado desde las 17:30 en La Bombonera.

Este viernes al mediodía, luego del último entrenamiento previo al partido ante Defensa y Justicia, Rodolfo Arruabarrena confirmó la lista de convocados de Boca para el duelo de este sábado en La Bombonera, en el que el club de la Ribera buscará romper la sequía de casi cuatro años sin títulos.

La gran novedad de la lista es el regreso de Tomás Aranda. El 10 xeneize sufrió una fractura de peroné hace exactamente dos meses y, luego de haber recibido el alta esta semana, se entrenó a la par de sus compañeros y fue convocado por el DT.

Entre las ausencias más importantes se destacan Rodrigo Battaglia, quien no fue tenido en cuenta para este compromiso por una molestia física que sufrió en el entrenamiento del pasado martes. Además, Ángel Romero fue el extranjero “sacrificado” de la nómina para que solo cinco de los que ocupan cupo firmen planilla.

Tomás Aranda, futbolista de Boca Juniors.

Respecto al Superclásico, tampoco está presente Milton Giménez, relegado por decisión de Arruabarrena. A continuación, los 24 nombres que buscarán darle el título de la tabla anual al Xeneize este sábado.

Los convocados de Boca para enfrentar a Defensa

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Malcom Braida, Lautaro Blanco.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Malcom Braida, Lautaro Blanco. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Tomás Aranda. DELANTEROS: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Enner Valencia, Miguel Merentiel.

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El posible 11 de Boca

Con una sola duda en el ataque, Boca formaría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

¿Qué necesita Boca para ser campeón de Liga?

Boca cuenta con 60 puntos en la Tabla Anual, los mismos que Argentinos Juniors, pero la diferencia de gol es ampliamente superior para el conjunto de Arruabarrena, por lo que si ambos ganan, el campeón será el Xeneize. Por otro lado, Rosario Central cuenta con 59 unidades y también sueña con quedarse con la Anual, pero para eso dependerá de lo que hagan en La Boca y en La Paternal.

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El Xeneize será campeón de Liga si gana, pero si empata necesita que no empate Argentinos Juniors o que no gane Rosario Central. Cabe destacar que los de Arruabarrena se verán las caras con Defensa y Justicia, que Argentinos Juniors hará lo propio ante Huracán y que Rosario Central se verá las caras contra Estudiantes de Río Cuarto.