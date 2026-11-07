Atlético Mineiro recibió un cachetazo en medio de los festejos de Boca

El combinado de Eduardo Domínguez tropezó en la Copa de Brasil y profundizó su crisis.

Boca abrió con sonrisa la recta final del segundo semestre al consagrarse campeón de Liga con la victoria ante Defensa y Justicia. Sin embargo, por delante tiene más objetivos y uno de los más importantes es la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

El Xeneize quiere volver a sumar un título internacional tras más de 18 años de sequía. Aunque el partido ante los brasileños será de una gran exigencia, los finalistas llegan en momentos completamente opuestos en cuanto a resultados recientes.

Es que Atlético Mineiro acumula 6 partidos sin victorias entre todas las competencias, incluyendo 5 derrotas, y este sábado quedó eliminado en las semifinales de la Copa de Brasil ante Gremio.

Luego de la caída por 2-0 en la ida, los de Eduardo Domínguez empataron por 1-1 ante su público y ya no podrán aspirar al prestigioso certamen brasileño. Renan Lodi había gritado el primero con un zapatazo para ilusionar a los de Minas Gerais, pero Vinicius ahogó esta chance para Gremio, que enfrentará a Palmeiras o Vasco da Gama en la final.

¡¡QUÉ BOMBAZO METIÓ!!



Golazo de Renan Lodi, quien la clavó al ángulo, para el 1-0 de Atlético de Mineiro contra Gremio y el 1-2 en la serie.#CopaDeBrasilEnDSPORTS pic.twitter.com/CTW6Xj8qGE — DSPORTS (@DSports) November 7, 2026

Cuándo y dónde es la final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán el próximo sábado 21 de noviembre a las 19.30, hora argentina, por la final de la Copa Sudamericana 2026. La definición a partido único se desarrollará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Publicidad

Datos clave