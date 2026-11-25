Atlético de Madrid y Viking se enfrentan este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Atlético de Madrid recibe a Viking este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Atlético de Madrid viene de caer 0-2 ante Bayern y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Viking viene de ganarle 4-1 a Sabah FK y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Atlético de Madrid y Viking

Atlético de Madrid (4-4-2): Jan Oblak, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Alex Grimaldo, Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Álex Baena, Julián Alvarez, Lee Kang-in. DT: Diego Simeone.

Viking (4-3-3): Arild Ostbo, Henrik Heggheim, Gianni Stensness, Henrik Falchener, Vetle Auklend, Joe Bell, Tobias Moi, Kristoffer Askildsen, Peter Christiansen, Erik Botheim, Zlatko Tripić. DT: Bjarte Lunde Aarsheim.

Bajas y ausentes de Atlético de Madrid y Viking

Atlético de Madrid:

Cristian Romero (lesión muscular; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Alejandro Grimaldo (enfermedad; vuelve en 1-2 semanas)

Ademola Lookman (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

Viking:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Atlético de Madrid y Viking: todo lo que hay que saber

Día: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 17:00 (hora de Argentina)

17:00 (hora de Argentina) Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Estadio Riyadh Air Metropolitano Próximo partido de Atlético de Madrid: vs. PSV, miércoles 9 de diciembre

vs. PSV, miércoles 9 de diciembre Próximo partido de Viking: vs. Feyenoord, martes 8 de diciembre