Viking vs. Sabah FK: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Champions League

Viking recibe a Sabah FK este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Lyse Arena.
Viking llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sabah FK tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Viking perdió 1-3 como visitante ante Aston Villa en la fecha anterior. Viking está 33° en la tabla con 1 punto. Antes empató 3-3 como local ante Bayern.
En su último compromiso, Sabah FK perdió 1-2 como local ante Dortmund. El conjunto marcha 25° con 3 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Slavia Praga.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
- Perú: Disney+ Premium, ESPN6
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN6
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN6
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN6, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 6
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 9
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Viking y Sabah FK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Viking suma 1 punto en el torneo.
- Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.