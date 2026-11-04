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Champions League

Viking vs. Sabah FK: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 4 de la Champions League

Viking y Sabah FK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Lyse Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Viking vs. Sabah FK, Champions League
Viking vs. Sabah FK, Champions League

Viking recibe a Sabah FK este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Lyse Arena.

Viking llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sabah FK tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Viking perdió 1-3 como visitante ante Aston Villa en la fecha anterior. Viking está 33° en la tabla con 1 punto. Antes empató 3-3 como local ante Bayern.

En su último compromiso, Sabah FK perdió 1-2 como local ante Dortmund. El conjunto marcha 25° con 3 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Slavia Praga.

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Viking y Sabah FK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Viking suma 1 punto en el torneo.
  • Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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