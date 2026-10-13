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Champions League

Alineaciones de Galatasaray y Barcelona por la Champions League: formaciones probables

Galatasaray y Barcelona se enfrentan este martes 13 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Galatasaray vs. Barcelona, Champions League
Galatasaray vs. Barcelona, Champions League

Se viene Galatasaray vs. Barcelona este martes 13 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Galatasaray y Barcelona

Galatasaray viene de caer 1-3 ante Sporting.

Barcelona viene de ganarle 5-1 a Feyenoord.

Las alineaciones de Galatasaray y Barcelona

Galatasaray (4-2-3-1): Ugurcan Cakir, Ismail Jakobs, Eren Elmali, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Baris Alper Yilmaz, Rafael Leão, Victor Osimhen. DT: Okan Buruk.

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Barcelona (4-3-3): Joan García, João Cancelo, Pau Cubarsí, Jules Kounde, Eric García, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.

Suplentes de Galatasaray: Leroy Sane, Aleksey Batrakov, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gul, Jankat Yilmaz, Abdulkerim Bardakci, Yusuf Kahraman, Cihan Akgun, Renato Nhaga, Mario Lemina.

Suplentes de Barcelona: Karim Adeyemi, Fermín López, Gerard Martín, Alejandro Balde, Brian Fariñas Pérez, Gavi, Xavi Espart Font, Wojciech Szczesny, Marc Bernal, Dominik Livaković, Jesse Bisiwi, Hamza Abdelkarim.

La previa de Galatasaray y Barcelona: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 13 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Argentina)
  • Historial: 10 cruces — Galatasaray ganó 1, Barcelona ganó 6 y empataron 3
  • Último antecedente: 17/03/2022: Galatasaray 1-2 Barcelona
  • Próximo partido de Galatasaray: vs. Lille, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de Barcelona: vs. PSG, martes 20 de octubre
Redacción Bolavip
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