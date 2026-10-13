Dónde ver EN VIVO Slovan Bratislava vs. Stuttgart por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Tehelne Pole Stadion, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El golpe que se llevó el Slovan Bratislava en la primera fecha todavía resuena, y el miércoles 14 de octubre el equipo eslovaco necesita mostrar otra cara en el Tehelne Pole Stadion.

Es la segunda jornada de la fase de liga de la Champions y ya empieza a pesar la tabla general: perder de nuevo complicaría cualquier aspiración de clasificación para el Slovan, mientras que Stuttgart puede asegurar un arranque sólido si saca otro triunfo.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Slovan Bratislava llega golpeado después de caer 6-1 como visitante ante PSG, un resultado que lo dejó sin puntos y en una zona incómoda de la tabla con 36 equipos. El equipo eslovaco necesita reponerse rápido si no quiere quedar descolgado de la pelea por los puestos de clasificación.

Stuttgart, en cambio, arrancó con el pie derecho: ganó 3-1 de local ante Viking y suma tres puntos que lo ubican séptimo. El equipo alemán llega con la confianza de haber resuelto bien su debut y la idea de ratificar ese nivel lejos de casa.

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El historial entre Slovan Bratislava y Stuttgart

El historial entre ambos es corto pero parejo en cantidad de partidos y desparejo en resultados: se enfrentaron en tres ocasiones y Stuttgart ganó dos, con un empate en el medio. El Slovan todavía no pudo quedarse con ninguno de esos cruces y además tiene la diferencia de gol en contra, con tres tantos a favor contra seis del rival.

El antecedente más reciente fue en enero de 2025, cuando Slovan Bratislava cayó 3-1 frente a Stuttgart, resultado que confirma la tendencia de los últimos cruces.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/01/2025 Slovan Bratislava vs. Stuttgart 1-3 UEFA Champions League 26/08/2010 Stuttgart vs. Slovan Bratislava 2-2 UEFA Europa League 19/08/2010 Slovan Bratislava vs. Stuttgart 0-1 UEFA Europa League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4 .

y . Slovan Bratislava suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Stuttgart suma 3 puntos tras vencer a Viking.