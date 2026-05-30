Así quedó la tabla de campeones de la Champions League tras el título de PSG

El equipo de Luis Enrique es bicampeón de Europa tras vencer al Arsenal desde el punto penal en una final histórica.

¡Habemus campeón! En una final para el recuerdo PSG se coronó en la Champions League 2026 en el imponente Puskas Arena de Budapest luego de empatar con el Arsenal con los goles de Kai Havertz y Ousmane Dembelé en los 120′, que derivaron la final a los penales. Allí, los franceses se coronaron campeones con un resultado final de 4-3 en los doce pasos tras el 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Con esta victoria, el equipo de Luis Enrique logró ganar su segunda orejona al hilo, por lo que los parisinos siguen asentando si autoridad en el continente europeo.

Escenas de un PSG – Arsenal reñido (Getty)

Así las cosas, PSG escribió una página más entre los campeones de Europa. Con las dos consecutivas, los franceses escalaron y sumaron un peldaño más a la selecta lista que lidera Real Madrid con 15 Champions ganadas.

Así está la tabla histórica de la Champions

Real Madrid (15 títulos) Milan (7 títulos) Bayern Múnich y Liverpool (6 títulos) Barcelona (5 títulos) Ajax (4 títulos) Inter de Milán y Manchester United (3 títulos) PSG, Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest y Porto (2 títulos) Borussia Dortmund, Hamburgo, Celtic, Olympique de Marsella, Manchester City, Steaua Bucarest, Aston Villa, PSV Eindhoven, Feyenoord y Estrella Roja (1 título)

El cuadro final de la Champions League 2025/26