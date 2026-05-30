Boca hoy: se lesionó Paredes, no solo se irá Úbeda, miran a Sergio Rochet y más

Las novedades más importantes del Xeneize que los hinchas no deben perderse en este sábado 30 de mayo de 2026.

El plantel de Boca ya comenzó con su receso y retomarán los entrenamientos a partir del próximo miércoles 17 de junio, inclusive, para que la pretemporada comience desde el día siguiente. En medio de ello, se disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, como así también el mercado de pases. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de La Ribera en este sábado 30 de mayo de 2026.

La lesión de Leandro Paredes

El último jueves, cuando Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores y logró un lugar en los Playoffs de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes jugó lesionado. Si bien aseguró post partido que ya en la semana había estado tocado, durante el precalentamiento sintió la molestia física y se tomó el isquiotibial.

Durante las últimas horas, BOLAVIP pudo constatar que la complejidad que sufrió el capitán del Xeneize fue un desgarro en el isquiotibial. Esto no lo complica en sus partidos con la camiseta azul y oro, ya que no tendrán acción hasta después de que termine la cita mundialista, pero sí se perderá la gira con partidos amistosos de la Selección Argentina y llegará con lo justo al estreno ante Argelia, el martes 16 de junio.

Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial.

Claudio Úbeda dejará de ser el entrenador de Boca

Los hinchas coinciden en que el de Claudio Úbeda es un ciclo cumplido, algo que también reconocen puertas adentro en la dirigiencia azul y oro. Si bien todavía no hubo contactos con el Sifón, a BOLAVIP le confirmaron que no continuará al frente del grupo de futbolistas.

¿Qué resta para que se oficialice? Una charla. Todavía no hubo un contacto entre el presidente Juan Román Riquelme y el ex DT de Huracán, la Selección Argentina Sub-20 y Racing, quien tuvo su última presentación ante Universidad Católica. Lo más probable es que, a más tardar, se reúnan el próximo lunes para comunicarle la decisión final.

Publicidad

Los dos entrenadores del gusto de Riquelme para reemplazar a Claudio Úbeda

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, el plantel de Boca entrará en un receso de poco menos de un mes, para reencontrarse en una pretemporada que comenzará el 18 de junio. Allí, tendrán un nuevo entrenador, ya que Úbeda se marchará oficialmente antes de aquellas fechas.

Según pudo saber BOLAVIP, hay dos nombres que pican en punta en las primeras horas posteriores al cimbronazo copero. Ambos tienen trabajo actualmente y desafíos por delante, pero sus respectivos futuros se mantienen en duda. En concreto, los dos DTs que son del gusto de Riquelme son Néstor Lorenzo y Luis Zubeldía, actualmente en la Selección Colombia y en Fluminense, respectivamente.

Roberto Pompei y Martín Andrizzi dejan Boca para dirigir en El Salvador

Antes que se haga oficial la salida de Claudio Úbeda, a quien no se le renovará el contrato tras la eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme ya vio partir a dos entrenadores que eran parte de la estructura de divisiones inferiores de Boca.

Publicidad

Se trata de Roberto ‘Tito’ Pompei, quien ya fue oficialmente anunciado como nuevo entrenador de Alianza de El Salvador, y Martín Adrizzi, quien horas más tarde se confirmó también que lo acompañará como asistente. Ambos venían trabajando juntos en la cuarta categoría del Xeneize.

La historia y la experiencia hoy se pintan de 𝐁𝐋𝐀𝐍𝐂𝐎. #AlianzaFC pic.twitter.com/04gLi5seJI — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) May 28, 2026

Boca va por Sergio Rochet, el arquero de Uruguay en el Mundial 2026

Con el claro objetivo de remontar la temporada, Juan Román Riquelme tiene en la mira a Sergio Rochet como posible refuerzo para dar un verdadero salto de calidad, ya que necesita un arquero con suma urgencia para lo que será la triple competencia durante el segundo semestre del año.

Publicidad

Sergio Rochet, arquero uruguayo que interesa en Boca. (Ian Maule/Getty Images)

Debido a la lesión de Agustín Marchesín que recién apunta a volver a las canchas para fin de año o principios de 2027, el Xeneize buscará incorporar un experimentado para que se convierta en el dueño del arco. En ese sentido, el guardameta de la Selección de Uruguay pica en punta para ser el elegido por la dirigencia azul y oro, en vísperas de la ventana de transferencias.