Este sábado 30 de mayo se enfrentan Paris Saint-Germain y Arsenal por la final de la UEFA Champions League en el Puskás Aréna, ubicado en la ciudad húngara de Budapest. El encuentro comienza a las 13:00 horas (Argentina) y se puede ver por ESPN, Fox Sports y Disney+. Además, el árbitro es el alemán Daniel Siebert y en el VAR está su compatriota Bastian Dankert.
PSG vs. Arsenal EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Champions League 2025-2026: minuto a minuto
En el Puskás Aréna, de Budapest, los parisinos y los Gunners definen al mejor equipo de Europa. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
¡PSG CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Luis Enrique definió que la formación esté conformada por Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
¡ARSENAL CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Mikel Arteta eligió a David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Kai Havertz para afrontar la final de la UCL.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026
Your Champions League final line-up.
COME ON YOU GUNNERS!!
PSG va con su indumentaria habitual
Los colores de la bandera francesa representados en la camiseta de PSG, que ya espera por los jugadores dentro del vestuario.
Vestuario listo ☑️👕#UCLFinal pic.twitter.com/GFDuUxFurJ— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 30, 2026
La pasión no tiene límites
Los hinchas de Arsenal ya empiezan a copar las calles húngaras y las adyacencias del Puskás Aréna.
Fanáticos de Arsenal se acercan al estadio. (Richard Heathcote/Getty Images)
¿Qué pasa si PSG y Arsenal empatan por la final de la UEFA Champions League?
En el caso de que empaten al finalizar los 90 minutos reglamentarios, la final se prolongará con dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Y si en la prórroga persiste el resultado, al campeón de la UEFA Champions League lo definirán por una tanda de penales.
Terna arbitral de PSG vs. Arsenal
Daniel Siebert fue designado por UEFA para arbitrar el encuentro entre PSG y Arsenal, y está acompañado por las siguientes autoridades:
- Asistente 1: Jan Seidel (Alemania)
- Asistente 2: Rafael Foltyn (Alemania)
- Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza)
- VAR: Bastian Dankert (Alemania)
- AVAR: Carlos del Cerro (España)
Daniel Siebert, el árbitro de PSG - Arsenal. (Carlos Rodrigues/Getty Images)
¿A qué hora juega PSG vs. Arsenal, país por país?
- Argentina: 13:00 horas
- Bolivia: 12:00 horas
- Brasil: 13:00 horas
- Chile: 12:00 horas
- Colombia: 11:00 horas
- Ecuador: 11:00 horas
- Estados Unidos (Central): 11:00 horas
- Estados Unidos (Este): 12:00 horas
- Estados Unidos (Montaña): 10:00 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 09:00 horas
- México: 10:00 horas
- Paraguay: 12:00 horas
- Perú: 11:00 horas
- Uruguay: 13:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas
La posible formación de PSG vs. Arsenal
Matvey Safonov; Achraf Hakimi o Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz o Warren Zaire-Emery; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique
La posible formación de Arsenal vs. PSG
David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.