PSG vs. Arsenal EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Champions League 2025-2026: minuto a minuto

En el Puskás Aréna, de Budapest, los parisinos y los Gunners definen al mejor equipo de Europa. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Este sábado 30 de mayo se enfrentan Paris Saint-Germain y Arsenal por la final de la UEFA Champions League en el Puskás Aréna, ubicado en la ciudad húngara de Budapest. El encuentro comienza a las 13:00 horas (Argentina) y se puede ver por ESPN, Fox Sports y Disney+. Además, el árbitro es el alemán Daniel Siebert y en el VAR está su compatriota Bastian Dankert.

Los cruces de la UEFA Champions League