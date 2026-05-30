Diego Latorre analizó el triunfo de PSG ante Arsenal en la final de la Champions League: “Campeón con merecimientos”

PSG se consagró bicampeón de la UEFA Champions League al vencer por penales a Arsenal, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular y en el alargue, con los goles que convirtieron Kai Havertz y Ousmane Dembélé. En ese sentido, ni bien terminó la tanda que definió el título, Diego Latorre analizó la final que jugaron ambos gigantes de Europa y dejó frases muy destacadas.

El reconocido ex futbolista es una de las voces más autorizadas para desprender los detalles de lo ocurrido sobre un campo de juego, en su nuevo rol como analista. Por ese motivo, tras ser el comentarista de la transmisión del partido, ni bien concluyó la historia en Budapest que desató el delirio de los parisinos, Gambeta tomó el micrófono y explicó el resultado definitivo.

Diego Latorre, comentarista de ESPN.

Lo cierto es que, en plena transmisión oficial, Latorre sentenció: “Hay una lógica, es el mejor. El París, campeón con merecimientos“. Pocos segundos más tarde, se tomó el tiempo y analizó con mayor detenimiento. “Gran obra de Luis Enrique, mas allá de que Arsenal no lo dejo jugar un gran partido. Segunda Champions consecutiva“, destacó el comentarista de ESPN.

Inmediatamente después, continuó con su relato. “Se le niega a Arsenal que pierde su segunda final en la historia“, deslizó incluso a pesar de su cariño con el elenco londinense. “En un análisis genérico está bien. Eliminó a grandes pesos pesados del continente, porque tuvo más vocación y en la balanza ha pesado más la ambición“, argumentó sobre la conquista del PSG.

Luis Enrique, tras la final entre PSG y Arsenal. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Arsenal se defiende muy bien y tiene un espíritu competitivo intachable pero le falta compensar en ataque“, sostuvo como uno de los motivos que le faltó al equipo de Mikel Arteta para ganar la final. En cambio, sobre lo ocurrido en la vereda opuesta, soltó: “París es más equipo“.

Por último y no menos importante, ya que lo hizo a modo de conclusión para volver a resaltar un factor determinante para que la historia tenga este desenlace, Gambeta fue tajante en su relato. “Luis Enrique construyó una gran obra y la plasma con su segunda Champions consecutiva“, expresó Latorre a modo de cierre para su análisis minucioso al término de la final de la Champions.

Los futbolista de Arsenal durante los penales ante PSG. (Getty Images)