PSG es campeón de la Champions League y liberó un cupo para el Mundial de Clubes: todos los clasificados

El elenco parisino se quedó con el título por segunda vez en su historia y jugará nuevamente el certamen continental.

En el Puskás Aréna, luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios con los goles de Kai Havertz y Ousmane Dembélé, PSG venció 4 a 3 por penales a Arsenal y se consagró campeón de la UEFA Champions League por segunda vez en su historia.

De esta manera, el equipo comandado por Luis Enrique, logró la clasificación al Mundial de Clubes 2029 y lo jugará por segunda vez. En la edición de 2025, que fue la primera en este formato, llegó a la final y quedó como subcampeón al perder por 3 a 0 frente a Chelsea.

PSG ganó la Champions League por penales. (Getty).

Por el momento, hay 5 equipos clasificados a este certamen que aún no tiene sede definida por FIFA para disputarse. Al igual que en la edición anterior que se jugó en Estados Unidos, contará con la participación de 32 clubes de las distintas confederaciones regidas por FIFA.

Además, en la jornada de este sábado se conocerá a un nuevo clasificado, ya que el ganador de la final de la Concacaf Champions League entre Toluca y Tigres de México obtendrá el boleto y acompañará a Cruz Azul, que fue campeón de este torneo en la temporada 2025.

Los clasificados al Mundial de Clubes 2029

PSG (campeón Champions 2024/25)

(campeón Champions 2024/25) Cruz Azul (campeón Concacaf 2024/25)

(campeón Concacaf 2024/25) Al-Ahli (campeón AFC 2024/25 y 25/26)

(campeón AFC 2024/25 y 25/26) Pyramids (campeón CAF 2024/25)

(campeón CAF 2024/25) Mamelodi (campeón CAF 2025/26)

(campeón CAF 2025/26) Toluca o Tigres (campeón Concacaf 2025/26)

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Los cupos de clasificación al Mundial de Clubes

UEFA – 12 (los 4 campeones de Champions más los mejores ubicados en el ranking UEFA).

(los 4 campeones de Champions más los mejores ubicados en el ranking UEFA). CONMEBOL – 6 (los 4 campeones de Libertadores más los 2 mejores ubicados en el ranking CONMEBOL).

– (los 4 campeones de Libertadores más los 2 mejores ubicados en el ranking CONMEBOL). CAF – 4 (campeones de la Champions).

(campeones de la Champions). AFC – 4 (campeones de la Champions más el mejor ubicado del ranking de la AFC).

(campeones de la Champions más el mejor ubicado del ranking de la AFC). CONCACAF – 4 (campeones de la liga de campeones).

(campeones de la liga de campeones). OFC – 1 (mejor ubicado del ranking de la OFC).

(mejor ubicado del ranking de la OFC). País anfitrión – 1 (determina el país sede).

Datos claves