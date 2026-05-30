Todos los clasificados a la Champions League 2026/27 tras la consagración del PSG

Con el cierre de la temporada europea tras la coronación parisina, quedaron definidas gran parte de las plazas para la próxima edición del máximo certamen continental.

La temporada europea bajó el telón con la consagración del PSG en la final de la Champions League y, junto con ello, quedó conformado gran parte del mapa de la próxima edición del torneo más importante del continente. Entre campeones de las grandes ligas, clasificaciones agónicas y plazas extra otorgadas por coeficiente UEFA, ya hay 29 equipos de 36 con boleto asegurado para la UEFA Champions League 2026-27.

La principal novedad pasa por Inglaterra y España, que obtuvieron una plaza adicional gracias al rendimiento colectivo de sus clubes en competencias UEFA durante la temporada. Esto permitió que tanto la Premier League como LaLiga metieran cinco representantes directos en la próxima Champions.

Además, el caso del Aston Villa provocó un efecto directo en Sporting Lisboa de Portugal. Como el conjunto inglés consiguió clasificarse tanto por su posición en la Premier como por haber conquistado la Europa League, el cupo reservado para el campeón continental quedó liberado y pasó a reubicarse mediante el ranking UEFA. El gran beneficiado terminó siendo el Sporting, que evitó disputar fases previas y accedió directamente a la fase liga.

También quedó definido el panorama del repechaje rumbo a la Champions. La ronda de play-off, última instancia antes del inicio formal de la competencia, se jugará a doble partido: las idas serán el 18 y 19 de agosto de 2026, mientras que las vueltas se disputarán el 25 y 26 del mismo mes. Los ganadores avanzarán directamente al cuadro principal del certamen. Entre los equipos que disputarán esta ronda se encuentran el Olympique de Lyon, Fenerbahçe, Olympiacos y Celtic.

Por su parte, el formato de 36 equipos no presentará modificaciones. La fase principal comenzará tras el sorteo del 27 de agosto y mantendrá el sistema de “fase liga”, donde cada club disputará ocho partidos ante rivales distintos: cuatro como local y cuatro como visitante. Allí ya aparecen clasificados varios gigantes europeos como Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Munich e Inter.

Todos los clasificados a la Champions League 2026-27

España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis.

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis. Inglaterra : Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool

: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool Alemania : Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart

: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart Italia : Inter, Napoli, Roma y Como 1907

: Inter, Napoli, Roma y Como 1907 Francia : Paris Saint-Germain, RC Lens y Lille OSC

: Paris Saint-Germain, RC Lens y Lille OSC Portugal : Porto y Sporting CP

: Porto y Sporting CP Países Bajos : PSV Eindhoven y Feyenoord

: PSV Eindhoven y Feyenoord Turquía : Galatasaray

: Galatasaray Ucrania : Shakhtar

: Shakhtar Bélgica : Brujas

: Brujas República Checa: Slavia Praga

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Equipos clasificados al repechaje

Olympique de Lyon

Celtic

Olympiacos

Fenerbahçe

Estrella Roja

Dinamo Zagreb

LASK

Bodo/Glimt

Viking

AEK Atenas

Cómo están quedando los bombos para el sorteo