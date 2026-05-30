Cuántos millones ganó PSG por ser campeón de la Champions League ante Arsenal

Los parisinos vencieron por penales a los Gunners, levantaron la segunda Orejona de su historia y cerraron la temporada con una recompensa económica récord.

El Paris Saint-Germain volvió a tocar el cielo de Europa. En una final dramática disputada en Budapest, empató 1-1 frente al Arsenal y terminó quedándose con la UEFA Champions League tras imponerse en la definición por penales, conquistando así su segunda Orejona consecutiva y consolidándose como el dominador del continente en los últimos años. Pero además de la gloria deportiva, también se aseguró una recompensa económica gigantesca.

Con el actual formato implementado por la UEFA en la competencia desde hace dos temporadas, el campeón embolsó una cifra récord: solamente por ganar la final recibió 25 millones de euros, mientras que el Arsenal, como subcampeón, embolsó 18,5 millones. Aunque esa cifra representa apenas una parte del dinero acumulado por el club francés a lo largo de toda la competencia.

Cuánto dinero ganó PSG en toda la Champions League

La cifra que terminó acumulando Paris Saint-Germain por conquistar la UEFA Champions League fue millonaria: aproximadamente 99,1 millones de euros únicamente en premios deportivos y bonus por rendimiento a lo largo de toda la competencia.

El recorrido económico comenzó desde la fase liga, donde cada club recibió 18,62 millones de euros solo por participar. A partir de allí, el PSG fue sumando ingresos partido tras partido: embolsó 8,4 millones gracias a sus cuatro victorias y otros 1,4 millones por sus dos empates en esa primera etapa, además del bonus correspondiente por finalizar 11° en la tabla general del torneo.

Luego, cada ronda eliminatoria fue aumentando todavía más las ganancias del conjunto parisino. El equipo francés recibió un millón extra por superar los playoffs, 11 millones por avanzar a octavos de final, 12,5 millones por alcanzar los cuartos, 15 millones por llegar a semifinales y, finalmente, los 25 millones reservados para el campeón tras vencer al Arsenal en una dramática final definida por penales en Budapest.

Qué otros beneficios obtuvo PSG

La conquista de la Orejona no solo le dejó dinero al conjunto inglés. Gracias al título, PSG también obtuvo la clasificación automática a la próxima Supercopa de Europa, donde enfrentará a Aston Villa, además de asegurar su presencia en la próxima Copa Intercontinental. Su ticket rumbo al Mundial de Clubes 2029 ya lo había conseguido con el título europeo del año pasado, por lo que liberó su cupo de campeón para que sea utilizado en el ranking UEFA.

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Los premios económicos de la Champions League por ronda