Cinco sets, tres tie-breaks, un súper tie-break y casi seis horas de batalla para que el argentino logre meterse en octavos de final del segundo Grand Slam del año, en otra jornada histórica.

Tras el impulso que había tomado después de vencer a Jannik Sinner, número uno del mundo y máximo candidato al título, Juan Manuel Cerúndolo volvió a ser protagonista de una jornada épica en Roland Garros, batallando ante el español Martín Landaluce por 5 horas y 58 minutos para jugar el tercer partido más largo de la historia del torneo, imponerse 3-2 con súper tie-break incluido y meterse en los octavos de final de Roland Garros. Fue con parciales de 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 y 7-6.

¿QUÉ ACABAS DE HACER, JUAN MANUEL?



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El argentino golpeó en el momento justo para llevarse el primer set por 6-4, pero dejó pasar oportunidades importantes de sacar mayores diferencias en el segundo, en el que logró quebrar de arranque para ponerse 2-0 pero cedió al español la posibilidad de igualarlo, además de desaprovechar un set point en el tie-break, que terminó perdiendo por 7-9 para que el partido quedara igualado.

El tercer set supuso una paridad incluso mayor que el anterior y volvió a decidirse en el tie-break, que esta vez quedó en manos de Cerúndolo gracias a la rápida ventaja que logró tomar para llevárselo por 7-4 y volver a ponerse al frente en el partido.

Cuando el cuarto set pintaba para tener un desarrollo similar, el argentino logró un quiebre clave al saque de Landaluce para ponerse 5-3 arriba y sacar para partido. Pero el español jugó decidido a meter presión y no tardó en recuperar el quiebre, para luego de mantener su servicio dejar las cosas 5-5.

Tras salvar dos oportunidades de quiebre para su rival, Cerúndolo terminó conservando el saque para quedar 6-5, pero el español pudo con la presión de sacar para no perder y terminó forzando el tercer tie-break del encuentro. La manga se la llevó Landaluce y como ya le había sucedido ante Sinner, el argentino debió afrontar un quinto ser en un partido que a esas alturas ya se había vuelto maratónico.

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Juan Manuel Cerúndolo sigue haciendo historia grande en París.

El español llegó más fortalecido tanto física como mentalmente después de cinco horas de batalla y sacó rápida ventaja de 3-0. Sin embargo, el argentino devolvió la misma dosis y ganó tres juegos consecutivos para dejar todo 3-3. Instalada otra vez la paridad, todo se definió en un nuevo tie-break que contó con la particularidad de jugarse a diez puntos y no a siete por ser en un quinto set. El argentino estuvo contra las cuerdas, 6-8 abajo, pero otra vez salió airoso ganando cuatro puntos consecutivos para clasificar a octavos de final.

Los cinco partidos más largos en la historia de Roland Garros

Fabrice Santoro vs. Arnaud Clément (1ª Ronda, 2004)

Duración: 6 horas y 33 minutos

Resultado: 6-4, 6-3, 6-7, 3-6 y 16-14

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Alex Corretja vs. Hernán Gumy (3ª Ronda, 1998)

Duración: 6 horas y 5 minutos

Resultado: 6-1, 5-7, 6-7, 7-5 y 9-7

Juan Manuel Cerúndolo vs. Martín Landaluce (3ª Ronda, 2026)

Duración: 5 horas y 58 minutos

Resultado: 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 y 7-6

Paul-Henri Mathieu vs. John Isner (2ª Ronda, 2012)

Duración: 5 horas y 41 minutos

Resultado: 6-7, 6-4, 6-4, 3-6 y 18-16

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Lorenzo Giustino vs. Corentin Moutet (1ª Ronda, 2020)

Duración: 5 horas y 31 minutos

Resultado: 0-6, 7-6, 7-6, 2-6 y 18-16

¿Quién será el rival de Cerúndolo en octavos de final?

Tras su épica victoria, Juan Manuel Cerúndolo jugará en octavos de final ante el italiano Matteo Berrettini, número 105 del Ranking de la ATP, que también batalló durante cinco sets para imponerse al argentino Francisco Comesaña.

Data clave

5 horas y 58 minutos: duró el triunfo de Juan Manuel Cerúndolo sobre Landaluce.

duró el triunfo de Juan Manuel Cerúndolo sobre Landaluce. Tercer partido más largo: el duelo marcó un hito histórico en Roland Garros.

el duelo marcó un hito histórico en Roland Garros. Octavos de final: el tenista clasificó tras imponerse en un súper tie-break.