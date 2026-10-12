Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Lille por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre el Arsenal se mete de lleno en la fase liga de la Champions con la obligación de no bajar el ritmo que mostró en el arranque.

Es la segunda fecha del torneo y para los ingleses significa una chance de despegarse rápido en la tabla general, algo que en este formato pesa a la hora de pensar en octavos.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal llega con el envión de un triunfo ajustado, 1-0 como visitante ante el Napoli, resultado que le dio los primeros tres puntos y lo tiene ubicado en la mitad de la tabla con apenas un partido disputado. No es una posición que preocupe a esta altura, pero el equipo sabe que ganar de local es la forma más rápida de meterse entre los mejores del certamen.

Lille, en cambio, necesita revertir una imagen complicada. Cayó 3-2 como local frente al Betis y todavía no sumó de a tres en lo que va de la fase liga, lo que lo deja último entre los equipos que jugaron un solo partido. Visitar un estadio como el del Arsenal no es el escenario ideal para resetear, pero tampoco tiene margen para seguir regalando puntos.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 13:45 hs

Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs

Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 16:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN4 .

y . Arsenal suma 3 puntos tras vencer a Napoli.

suma 3 puntos tras vencer a Napoli. Lille suma 0 puntos en el torneo.