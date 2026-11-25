Slavia Praga y Villarreal se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Fortuna Arena, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slavia Praga recibe a Villarreal este miércoles 25 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. Los dos llegan con la fase de grupos prácticamente cuesta arriba y necesitan sumar como sea para no quedar afuera de todo cálculo de clasificación.

Ninguno puede permitirse otro tropiezo: están entre los últimos de la tabla general de la Champions y esta fecha empieza a marcar quién tiene chance real de seguir con vida en el torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Slavia Praga no encuentra el rumbo. Viene de caer de local ante el Arsenal y antes había rescatado un empate como visitante frente al Fenerbahce, aunque el antecedente más preocupante es la derrota 0-2 contra el Sabah FK. Con un solo punto en cuatro partidos, está 34° y la fase de grupos empieza a quedarle lejos.

El Villarreal no la pasa mejor. Llega golpeado tras un 0-6 durísimo como local frente al PSG, resultado que contrasta con el triunfo 3-1 sobre el Napoli que había conseguido apenas una fecha antes. La visita a Praga es una oportunidad de frenar la caída y recuperar algo de terreno en una tabla donde está 29° con apenas tres puntos.

El historial entre Slavia Praga y Villarreal

El historial entre ambos es corto, con apenas dos antecedentes y una clara ventaja para el conjunto español, que ganó uno y empató el otro sin perder nunca. En el único partido que se definió con un ganador, el Villarreal se impuso 2-0. El otro antecedente terminó 2-2. En total, el Villarreal convirtió 4 goles contra 2 del Slavia Praga en esos cruces.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/11/2017 Slavia Praga vs. Villarreal 0-2 UEFA Europa League 19/10/2017 Villarreal vs. Slavia Praga 2-2 UEFA Europa League

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Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis