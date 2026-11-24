Bodo Glimt recibe a LASK este martes 24 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Bodo Glimt necesita puntos para escalar en la fase de liga de la Champions y no puede permitirse otro tropiezo en casa. El equipo noruego llega golpeado anímicamente tras un par de resultados que lo dejaron fuera de la zona de clasificación directa.
La tabla todavía está abierta y un triunfo puede acomodar a cualquiera de los dos entre los puestos que dan el pase a la siguiente ronda. Para el local es casi una final adelantada, mientras que el LASK puede dar un golpe que lo meta de lleno en la pelea.
La actualidad de ambos equipos
El Bodo Glimt viene de empatar sin goles ante Lille después de caer 4-3 como visitante frente al Napoli, un partido en el que mostró que puede hacer daño arriba pero también sufre atrás. Antes de esa racha había dado la sorpresa al vencer 1-0 al Dortmund, así que el equipo alterna entre buenos y malos momentos sin encontrar continuidad. Está 25° con apenas 4 puntos en 4 fechas, una posición que lo obliga a reaccionar ya mismo si quiere seguir con chances.
El LASK llega en mejor sintonía. Goleó 4-0 de local al Slovan Bratislava y antes había sacado un resultado importante como visitante ante el Sporting, ganando 3-2. Esa racha positiva quedó interrumpida por una dura caída 6-3 ante Liverpool, pero el equipo austríaco sumó más puntos que su rival en lo que va del torneo y se ubica 16°, con margen para seguir soñando con la clasificación.
Horario del partido
- Argentina: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Costa Rica: ESPN2, Disney+ Premium
- Guatemala: ESPN2, Disney+ Premium
- Panamá: ESPN2, Disney+ Premium, Rush Sports 2
- El Salvador: ESPN2, Disney+ Premium
- Honduras: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs
- Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Bodo Glimt y LASK se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Bodo Glimt suma 4 puntos en el torneo.
- LASK suma 6 puntos en el torneo.