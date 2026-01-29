Es tendencia:
La insólita patada que recibió Gianluca Prestianni de un compañero tras el cuarto gol de Benfica ante Real Madrid por la Champions League

El argentino chocó contra un compañero suyo mientras festejaba el agónico tanto de Trubin.

Por Marco D'arcangelo

Gianluca Prestianni recibió una dura patada festejando el gol de su equipo.
En la última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, en condición de local con un gol del arquero Trubin en la última jugada, Benfica le ganó 4 a 2 a Real Madrid y de esta manera logró la clasificación a los playoff por un lugar en los octavos de final del certamen. 

Tras este agónico gol, todos los jugadores del elenco portugués ingresaron al campo de juego para celebrar junto a sus compañeros y allí se vivió una insólita situación con el argentino Gianluca Prestianni, debido a que quedó rengo a causa de una patada de un compañero. 

Es que, mientras todos los futbolistas se tiraron encima del héroe Trubin, Prestianni siguió corriendo en la mitad de la cancha, en donde otro jugador de Benfica se resbaló y sin querer le pegó un planchazo al argentino, por lo que quedó tendido en el suelo por unos segundos. 

Luego de esto, el jugador de Benfica ayudó a Prestianni para levantarse ya que quedó visiblemente rengo. Además, lo ayudó a ir caminando por unos metros hasta encontrarse con el resto de los jugadores y así felicitar al arquero por marcar el gol que le dio la clasificación a las Águilas. 

Los posibles rivales de Benfica en los playoff de la Champions League

Debido a que clasificó en el 24° puesto de la fase de liga, Benfica espera por el sorteo de los playoff y ya conoce sus posibles rivales. El mismo, saldrá entre Real Madrid, que terminó noveno, o Inter de Milán, que finalizó en la décima posición tras las 8 fechas disputadas. 

Cuándo es el sorteo de los Playoffs y los octavos de final de la Champions League 2025/26

Por otro lado, su cuadro en unos hipotéticos octavos de final también está claro, ya que hay dos posibles rivales. Los mismos son Manchester City, octavo preclasificado de la fase de liga, o su clásico, Sporting de Lisboa, que finalizó séptimo en la fase regular. 

En síntesis 

  • Benfica venció 4 a 2 al Real Madrid y clasificó a los playoff.
  • El arquero Trubin marcó el gol decisivo en la última jugada del partido.
  • Gianluca Prestianni resultó lesionado por un planchazo accidental de un compañero durante el festejo.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

