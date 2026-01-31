El gol de Anatoli Trubin a Real Madrid será recordado como uno de los grandes momentos de la presente edición de la UEFA Champions League. El cabezazo del arquero dejó con vida a Benfica, que enfrentará nuevamente al Merengue en los playoffs. Lo que pocos sabían es que, en el medio de la euforia, uno de los futbolistas de las Águilas casi sufre una lesión de gravedad.

Se trata de Gianluca Prestianni, que fue una de las grandes figuras de la noche en el Estadio da Luz. El jugador argentino surgido en Vélez Sarsfield reveló en una entrevista que casi le rompen los ligamentos luego de una caída accidental de uno de los colaboradores de José Mourinho.

“Festejando el gol de Trubin, casi me rompe los ligamentos Joao Tralhao“, confesó el extremo de Benfica. En las imágenes, se puede ver cómo el asistente se patina corriendo en el campo de juego y barre al delantero, que corría para abrazarlo. De hecho, al levantarse, se lo puede ver rengueando unos segundos.

Benfica y Real Madrid se enfrentarán en playoffs

Por esas cosas del destino, Benfica enfrentará a los playoffs nada más ni nada menos que al Real Madrid. El sorteo de la Champions League realizado el viernes 30 de junio determinó que habrá un nuevo cruce entre portugueses y españoles, por un lugar en los octavos de final.

El partido de ida se jugará el martes 17 de febrero a las 17 (hora de Argentina) en el Estadio da Luz, mientras que la revancha será siete días más tarde (25/2) en el mismo horario en el Santiago Bernabéu. El vencedor chocará con Manchester City o Sporting Lisboa en la próxima instancia.

El último Benfica vs. Real Madrid

Real Madrid visitó el pasado miércoles a Benfica en un partido incómodo para ambos. Los de Arbeloa debían al menos empatar para meterse en el top 8, mientras que los portugueses estaban obligados a ganar y esperar otros resultados para no quedarse con las manos vacías.

En un vibrante encuentro, ambos llegaron a los minutos finales con un resultado que no servía a nadie. El 3 a 2 de los locales (Schjelderup x2, Pavlidis y Mbappé x2) los obligaba a meter un gol más, mientras que los españoles intentaban empatar para salvarse de los playoffs.

En tiempo de descuento, con un pie y medio afuera de todo, Benfica tenía un tiro libre y Mourinho mandó Anatoli Trubin al área rival. Finalmente, el arquero convirtió de cabeza y dejó a las Águilas con vida en la Champions League. En febrero, el destino los volverá a cruzar.

DATOS CLAVE

Anatoli Trubin anotó un gol de cabeza que clasificó a Benfica a los playoffs .

anotó un gol de cabeza que clasificó a Benfica a los . El asistente Joao Tralhao barrió accidentalmente a Gianluca Prestianni durante el festejo del gol.

barrió accidentalmente a durante el festejo del gol. Benfica y Real Madrid jugarán la ida el 17 de febrero en el Estadio da Luz.

