Benfica vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía FOX SPORTS y DISNEY+ por la Champions League 2026: ¡Comenzó el partido!

La Champions League 2025/26 cierra su fase de liga este miércoles con todos sus 36 equipos jugando a la misma hora, y la gran mayoría, definiendo sus futuros de cara a la próxima instancia. Real Madrid y Benfica se enfrentan en el Estadio da Luz de Lisboa, en un partido donde la realidad de ambos equipos en la competición es muy diferente. Y junto a BOLAVIP podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.
El merengue ya está en la próxima ronda y quiere asegurarse llegar a octavos de forma directa, mientras que las águilas necesitan el triunfo y esperar más resultados para poder entrar en 16avos. Además, será un partido cargado desde lo emocional, ya que significa un nuevo encuentro entre José Mourinho con el Real Madrid, y enfrentará a uno de sus pupilos en Álvaro Arbeloa.