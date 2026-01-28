Benfica vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía FOX SPORTS y DISNEY+ por la Champions League 2026: ¡Comenzó el partido!

16:20hs Otamendi se refirió a Mbappé

Ante el gran nivel de Mbappé en esta Champions League, Nicolás Otamendi fue consultado por sobre cómo piensa pararlo: "Real Madrid no es solo Mbappé. No se puede pensar un partido de Champions en función de un solo jugador", respondió el argentino, capitán del Benfica.

"Tenemos que hacer un partido perfecto", agregó Otamendi, reconociendo la necesidad del triunfo por parte de las Águilas.