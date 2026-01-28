Es tendencia:
Champions League

Benfica vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía FOX SPORTS y DISNEY+ por la Champions League 2026: ¡Comenzó el partido!

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se enfrentan al equipo de José Mourinho en un partido clave para determinar el futuro de ambos en la Champions.

COMENZÓ EL PARTIDO

Benfica y Real Madrid se enfrentan en Portugal.

Los equipos salen a la cancha

Hora de la verdad en Lisboa, Benfica y Real Madrid ya están en cancha para disputar el último partido de la fase de liga de la Champions League.

Mastantuono, en su mejor momento en Real Madrid

Franco Mastantuono fue titular en tres de los cuatro partidos de la era Arbeloa y lleva dos goles convertidos con la camiseta merengue en este período (vs. Albacete y Mónaco). Una confianza que llevaba tiempo sin recibir por parte de Xabi Alonso.

El argentino volverá a ser titular.
El argentino volverá a ser titular.

Nico Paz se refirió a la chance de volver al Real Madrid

Nico Paz la está rompiendo en Italia y una vuelta al Real Madrid es posible de cara a la próxima temporada. El jugador del Como se refirió a la situación luego de convertir un gol en el triunfo ante Fiorentina que le permitió avanzar a cuartos de Coppa Italia: "Todavía no lo sé, porque hay muchas cosas. Yo solo pienso en jugar acá en Como tranquilo, en ganar todo lo que podamos, en estar lo más arriba posible en la tabla de posiciones de la liga y en ir partido a partido", afirmó el argentino en diálogo con Sport Mediaset.

Nico Paz la está rompiendo en Italia y podría volver al Real Madrid.
Nico Paz la está rompiendo en Italia y podría volver al Real Madrid.

Hinchas de Benfica enfrentaron a Mourinho y los jugadores

Siguiendo en tema con la situación complicada que atraviesa José Mourinho y cómo está transcurriendo la temporada del Benfica, el pasado sábado cerca de 200 hinchas se acercaron al entrenamiento y, con el aval del club, ingresaron para hablar. Mourinho y los capitanes del plantel dieron la cara, prometiendo que lucharán para dar la vuelta a la situación.

Otamendi se refirió a Mbappé

Ante el gran nivel de Mbappé en esta Champions League, Nicolás Otamendi fue consultado por sobre cómo piensa pararlo: "Real Madrid no es solo Mbappé. No se puede pensar un partido de Champions en función de un solo jugador", respondió el argentino, capitán del Benfica.

"Tenemos que hacer un partido perfecto", agregó Otamendi, reconociendo la necesidad del triunfo por parte de las Águilas.

Nicolás Otamendi se refirió al desafío que será enfrentar al Madrid
Nicolás Otamendi se refirió al desafío que será enfrentar al Madrid

La continuidad de Mourinho, en juego

Con la posibilidad de una eliminación en puertas, el futuro de José Mourinho pende de un hilo en Benfica. The Special One ya tuvo cruces verbales con sus propios futbolistas y el equipo marcha tercero en la Primeira Liga, a diez puntos del Porto.

Para colmo, Mourinho nunca ha logrado vencer al Madrid (1 empate, 4 derrotas), el equipo al que más veces se ha enfrentado sin conseguir una victoria.

José Mourinho todavía no fue capaz de vencer al Real Madrid
José Mourinho todavía no fue capaz de vencer al Real Madrid

El XI del Benfica

El once elegido por José Mourinho en el partido en que Benfica se lo juega todo en la Champions League es el siguiente:

TITULARES: Anatoliy Trubin; Tomas Araujo, Amar Dedic, Nicolás Otamendi; Samuel Dahl, Leandro Barreiro, Georgiy Sudakov, Fredrik Aursnes; Gianluca Prestianni, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis

SUPLENTES: Ferreira; Banjaqui, Barrenechea, Bruma, Cabral, Ivanovic, Manu, Neto, Oliveira, Prioste, Rego, Silva

Los resultados del Benfica en la Champions

A diferencia del Real Madrid, el Benfica apenas pudo sumar dos victorias en siete partidos. Los otros cinco fueron derrotas, incluyendo sus primeras cuatro presentaciones en el torneo.

  • Fecha 1: Benfica 2-3 Qarabag
  • Fecha 2: Chelsea 1-0 Benfica
  • Fecha 3: Newcastle 3-0 Benfica
  • Fecha 4: Benfica 0-1 Bayer Leverkusen
  • Fecha 5: Ajax 0-2 Benfica
  • Fecha 6: Benfica 2-0 Napoli
  • Fecha 7: Juventus 2-0 Benfica

El XI del Real Madrid

El Real Madrid confirmó la alineación titular para el partido vs. Benfica. Los elegidos por Arbeloa son:

TITULARES: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

SUPLENTES: Lunin, Fran González, Fran García, Diego Aguado, Cestero, Dani Carvajal, Alaba, Camavinga, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Rodrygo, Gonzalo García.

El Benfica de Mourinho se juega la clasificación

En una realidad diametralmente opuesta a la del Real Madrid, el Benfica no piensa en los octavos de final, sino en clasificar a la siguiente ronda. Las Águilas apenas acumulan 6 puntos y están en el puesto 29, afuera de todo.

El corte está, de momento, en 8 puntos, por lo que cualquier resultado que no sea una victoria, los deja automáticamente afuera de la Champions. Aun así, ni un triunfo les asegura la clasificación y dependerán del resto de resultados de la jornada.

Kylian Mbappé es el goleador de la Champions

Con 11 goles en 6 partidos (no jugó vs. Man City), Kylian Mbappé está siendo la gran figura y el máximo goleador de la presente edición de la UEFA Champions League. El francés le lleva cuatro goles de ventaja a Harry Kane (7) y cinco a Anthony Gordon, Erling Haaland, y Victor Osimhen (6), los siguientes en la lista.

Kylian Mbappé suma 11 goles en 6 partidos de Champions
Kylian Mbappé suma 11 goles en 6 partidos de Champions

Los resultados del Real Madrid en la Champions League

Real Madrid acumula cinco victorias y dos derrotas en su campaña en la fase de liga de la Champions League 2025/26:

  • Fecha 1: Real Madrid 2-1 Olympique Marsella
  • Fecha 2: Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
  • Fecha 3: Real Madrid 1-0 Juventus
  • Fecha 4: Liverpool 1-0 Real Madrid
  • Fecha 5: Olympiacos 3-4 Real Madrid
  • Fecha 6: Real Madrid 1-2 Manchester City
  • Fecha 7: Real Madrid 6-1 AS Mónaco

Real Madrid, en busca de los octavos de final

El objetivo del Real Madrid (15) es meterse de forma directa entre los ocho mejores, algo que no tiene asegurado. Los únicos dos equipos que llegaron con un lugar en octavos son Arsenal (21) y Bayern Múnich (18).

No obstante, el merengue tiene muchas chances de conseguirlo: ganar o empatar le aseguran un lugar entre los ocho y, en caso de una derrota, también podría conseguirlo, dependiendo de cómo se dan el resto de los partidos.

Real Madrid vs. Benfica - Ficha técnica

Real Madrid vs. Benfica - Champions League 2025/26 Fecha 8

  • Horario: 17:00 hs (hora argentina)
  • TV: FOX Sports / Disney+
  • Árbitro: Davide Massa
  • Estadio: Estadio da Luz, Lisboa
Por Germán Celsan

Real Madrid vs. Benfica HOY por la Champions League
© GettyReal Madrid vs. Benfica HOY por la Champions League

La Champions League 2025/26 cierra su fase de liga este miércoles con todos sus 36 equipos jugando a la misma hora, y la gran mayoría, definiendo sus futuros de cara a la próxima instancia. Real Madrid y Benfica se enfrentan en el Estadio da Luz de Lisboa, en un partido donde la realidad de ambos equipos en la competición es muy diferente. Y junto a BOLAVIP podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

Mira la definición de la Champions League por Disney+

El merengue ya está en la próxima ronda y quiere asegurarse llegar a octavos de forma directa, mientras que las águilas necesitan el triunfo y esperar más resultados para poder entrar en 16avos. Además, será un partido cargado desde lo emocional, ya que significa un nuevo encuentro entre José Mourinho con el Real Madrid, y enfrentará a uno de sus pupilos en Álvaro Arbeloa.

Benfica vs. Real Madrid – Formaciones confirmadas

Tabla de posiciones de la Champions League 2025/26 – EN VIVO

Germán Celsan

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

