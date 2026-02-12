Para intentar mejorar la imagen que mostró en 2025, Marcelo Gallardo comenzó el año intentando darle continuidad a un once, prescindiendo de varios nombres que utilizó mucho en la temporada pasada. Uno de ellos es Matías Galarza Fonda, que no sumó minutos para River en las primeras fechas del Torneo Apertura.

La decisión del entrenador atenta contra los objetivos individuales del mediocampista, que quiere llegar al Mundial 2026 con rodaje. Es por eso que, en las últimas horas, el paraguayo empezó a ser vinculado con Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Según pudo saber BOLAVIP, el volante fue ofrecido a través de un intermediario al equipo que dirige Gerardo “Tata” Martino. Cabe aclarar que el conjunto del sureste estadounidense solo puede incorporar futbolistas a préstamo.

Galarza Fonda llegó a Núñez a mediados de 2025, en una operación de 8.5 millones de dólares por el 70% de su ficha y el 90% de la de Juan Carlos Portillo, ambos desde Talleres. Según informó La Página Millonaria, el Millonario viene de pedirle 5 minutos a Colorado Rapids, que también se interesó en sus servicios.

Los números de Matías Galarza Fonda en River

En lo que va de su estadía en el Millonario, el futbolista paraguayo de 23 años disputó un total de 14 compromisos entre todas las competencias. Aún no aportó goles ni asistencias.

ver también Encuesta Bolavip: los hinchas de River piden de manera apabullante a los pibes en la delantera vs. Argentinos Juniors

Los equipos que quisieron a Galarza Fonda

En este mercado de pases, la directiva de Colorado Rapids envió una oferta por el mediocampista, pero fue considerada insuficiente por River. A finales del año pasado, el paraguayo también fue vinculado con Vélez Sarsfield.

Publicidad

Publicidad

No está de más recordar que Matías Galarza Fonda tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2028.

DATOS CLAVE

Matías Galarza Fonda fue ofrecido al Atlanta United mediante un intermediario externo.

fue ofrecido al mediante un intermediario externo. El equipo dirigido por Gerardo Martino solo puede incorporar futbolistas bajo condición de préstamo .

solo puede incorporar futbolistas bajo condición de . River Plate exige 5 millones de dólares por el 70% del pase del mediocampista.

ver también Un multicampeón con Racing bancó a Maxi Salas tras ser silbado por los hinchas de River: “Ha demostrado de lo que es capaz”