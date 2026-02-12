Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Tras ser relegado por Marcelo Gallardo, Galarza Fonda fue ofrecido al Atlanta United de Tata Martino

Sin minutos en 2026, el jugador podría emigrar en este mercado de pases. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Galarza Fonda, ofrecido al Atlanta United de Tata Martino
© Getty ImagesGalarza Fonda, ofrecido al Atlanta United de Tata Martino

Para intentar mejorar la imagen que mostró en 2025, Marcelo Gallardo comenzó el año intentando darle continuidad a un once, prescindiendo de varios nombres que utilizó mucho en la temporada pasada. Uno de ellos es Matías Galarza Fonda, que no sumó minutos para River en las primeras fechas del Torneo Apertura.

La decisión del entrenador atenta contra los objetivos individuales del mediocampista, que quiere llegar al Mundial 2026 con rodaje. Es por eso que, en las últimas horas, el paraguayo empezó a ser vinculado con Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Según pudo saber BOLAVIP, el volante fue ofrecido a través de un intermediario al equipo que dirige Gerardo “Tata” Martino. Cabe aclarar que el conjunto del sureste estadounidense solo puede incorporar futbolistas a préstamo.

Galarza Fonda llegó a Núñez a mediados de 2025, en una operación de 8.5 millones de dólares por el 70% de su ficha y el 90% de la de Juan Carlos Portillo, ambos desde Talleres. Según informó La Página Millonaria, el Millonario viene de pedirle 5 minutos a Colorado Rapids, que también se interesó en sus servicios.

Los números de Matías Galarza Fonda en River

En lo que va de su estadía en el Millonario, el futbolista paraguayo de 23 años disputó un total de 14 compromisos entre todas las competencias. Aún no aportó goles ni asistencias.

Encuesta Bolavip: los hinchas de River piden de manera apabullante a los pibes en la delantera vs. Argentinos Juniors

ver también

Encuesta Bolavip: los hinchas de River piden de manera apabullante a los pibes en la delantera vs. Argentinos Juniors

Los equipos que quisieron a Galarza Fonda

En este mercado de pases, la directiva de Colorado Rapids envió una oferta por el mediocampista, pero fue considerada insuficiente por River. A finales del año pasado, el paraguayo también fue vinculado con Vélez Sarsfield.

Publicidad

No está de más recordar que Matías Galarza Fonda tiene contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2028.

DATOS CLAVE

  • Matías Galarza Fonda fue ofrecido al Atlanta United mediante un intermediario externo.
  • El equipo dirigido por Gerardo Martino solo puede incorporar futbolistas bajo condición de préstamo.
  • River Plate exige 5 millones de dólares por el 70% del pase del mediocampista.
Un multicampeón con Racing bancó a Maxi Salas tras ser silbado por los hinchas de River: “Ha demostrado de lo que es capaz”

ver también

Un multicampeón con Racing bancó a Maxi Salas tras ser silbado por los hinchas de River: “Ha demostrado de lo que es capaz”

Ruggeri expresó su preocupación por el presente de Gallardo en River: “Pensé que renunciaba”

ver también

Ruggeri expresó su preocupación por el presente de Gallardo en River: “Pensé que renunciaba”

Joaquín Alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Fausto Vera se acerca a River gracias a Matías Galarza
River Plate

Fausto Vera se acerca a River gracias a Matías Galarza

River hoy: desacuerdo por Amaro, promesa de Galarza a los hinchas, nuevo delantero en la mira y más jugadores libres
River Plate

River hoy: desacuerdo por Amaro, promesa de Galarza a los hinchas, nuevo delantero en la mira y más jugadores libres

Matías Galarza confirmó que quiere quedarse en River: "Se viene un 2026 soñado"
River Plate

Matías Galarza confirmó que quiere quedarse en River: "Se viene un 2026 soñado"

River hoy: situación de Prestianni, interés en Galarza Fonda, los nuevos contratos que anunció Di Carlo y jugadores que se van
River Plate

River hoy: situación de Prestianni, interés en Galarza Fonda, los nuevos contratos que anunció Di Carlo y jugadores que se van

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo