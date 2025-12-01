Argentina y Estados Unidos, candidatos para organizar la Copa América 2028

Conmebol, paralelamente a las negociaciones que mantiene con la FIFA para definir cuán protagonista será en la Copa del Mundo 2030 (propuso extender la cantidad de participantes de 48 a 64 y de esa manera albergar 18 partidos en la región repartidos entre Argentina, Uruguay y Paraguay), ya evalúa opciones de sedes para la Copa América 2028.

La postura de la entidad que preside Alejandro Domínguez es clara: el o los anfitriones tienen que estar a la altura de un certamen que, con sus últimas ediciones (sobre todo la última en 2024) acotó la distancia en reputación con la Euro, que, sin dudas, sigue siendo el certamen más atractivo de selecciones por detrás, claramente, de la Copa del Mundo.

Es decir, Conmebol pretende desarrollar la Copa América en estadios y ciudades que tranquilamente puedan ser mundialistas, un requisito que, sinceramente, muy pocos países de Sudamérica pueden ofrecer. Por eso, Estados Unidos, nuevamente, asoma como favorito para recibir la edición que se llevará a cabo en 2028.

Incluso, de esta manera, prácticamente ya se confirmaría que el torneo se llevaría a cabo en la Conferencia Este del territorio estadounidense, puesto que en Los Angeles (Conferencia Oeste), durante el mismo momento del año (del 14 al 30 de julio) se estarán desenvolviendo los Juegos Olímpicos.

Aun así, en el organismo no descartan a Argentina, tal como adelantó BOLAVIP en 2024. Desde la edición que se postergó por el Covid-19 en 2020 que aparece como una alternativa (se iba a desarrollar entre Argentina y Colombia y finalmente se jugó en 2021 en Brasil).

Además, en cuanto a infraestructura, a Argentina tiene de sobra para albergar la Copa América (Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero, por ejemplo), tal como lo hizo por última vez en 2011. Asimismo, en las primeras charlas en 2024 se planteó la posibilidad de incluir a Uruguay y Paraguay, en pos de observar cuestiones que estarán ligadas a la logística para el Mundial 2030.

Conmebol ya estaría negociando con la Concacaf

The Athletic añadió al respecto que ya existieron conversaciones entre Conmebol y Concacaf para que, incluso, vuelva a haber combinados de Norte y Centro América y/o Caribe como invitados.

Las opciones de Ecuador, la otra sede que sonó para la Copa América 2028

Ecuador, hace tiempo, presentó su intención de ser organizador de la Copa América 2028. Sin embargo, el propio presidente Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se bajó de todo tipo de posibilidad. ”Que sea posible o imposible organizar la Copa América, dependerá de cuánto el país ponga sobre la mesa. Si se puede hacer la inversión, yo creo que se podría hacer. Con lo que se tiene ahora, es imposible”, comentó a La Radio Redonda de Guayaquil.

En síntesis

CONMEBOL evalúa a Estados Unidos como favorito para la sede de la Copa América 2028 en la Conferencia Este.

evalúa a como favorito para la sede de la en la Conferencia Este. La CONMEBOL busca que la sede de 2028 esté a la altura de estadios y ciudades mundialistas para el certamen.

busca que la sede de 2028 esté a la altura de estadios y ciudades para el certamen. Argentina (sede en 2011) no está descartada y Ecuador se autodescartó por no contar con la infraestructura actual.

