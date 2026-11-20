Las novedades más importantes del Mundo Boca en el día previo a la gran final de la Sudamericana.

El día previo a la final de la Copa Sudamericana. Este viernes, faltarán 24 horas para que Boca y Atlético Mineiro se vean las caras en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para definir al gran campeón del certamen internacional. Como toda previa, se darán cuestiones protocolares como las conferencias de prensa de Leandro Paredes y Arruabarrena. Además, se dará la última práctica antes de disputar la final. Enterate de todo acá.

Hablan Paredes y el Vasco

Desde las 19:30 de Argentina, en la sala de prensa del Metropolitano de Barranquilla, tanto el capitán como el DT de Boca brindarán una conferencia a modo protocolar para palpitar la previa del compromiso ante Mineiro.

El posible 11 de Boca para la final

El Vasco define a los 11 titulares para enfrentar a los brasileños y, según pudo saber BOLAVIP, el DT solamente tiene una duda para el XI: Tomás Aranda o Alan Velasco.

A fines de agosto, Aranda sufrió una fractura en el peroné de la pierna derecha durante un entrenamiento. Sin embargo, en una recuperación récord, ya volvió a sumar minutos ante Defensa y Justicia en la definición de la Tabla Anual y luego jugó otro tramo ante Banfield por Copa Argentina.

Ahora, Arruabarrena lo piensa como titular, lo que marcaría su regreso a esa condición luego de 3 meses. La última vez había sido el 23 de agosto ante Racing por la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026.

De esta manera, Boca formaría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

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La predicción de la IA para la final

BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial Gemini que realice una predicción del resultado de Boca vs. Atlético Mineiro basándose en las estadísticas, las probabilidades y las actualidades de ambos equipos de cara a este partido.

En esta oportunidad, Gemini predijo que Boca será el ganador del compromiso y que lo haría en los 90 minutos, nuevamente con un gol agónico de Enner Valencia tal como ocurrió en la definición de la Tabla Anual. Este es el resultado final de la predicción.

Minuto 18 | 0-1 a favor de Atlético Mineiro (Bernard) Mineiro aprovecha su dinámica inicial. Tras una triangulación en el mediocampo, Gustavo Scarpa lanza un pase profundo a la espalda de Lautaro Di Lollo. Bernard traza una diagonal rápida desde la izquierda, anticipa la salida de Álvaro Montero y define con un toque suave al primer palo.

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Minuto 62 | 1-1 Empate de Boca Juniors (Miguel Merentiel) Boca empareja el mediocampo con el despliegue de Santiago Ascacíbar y la distribución de Leandro Paredes. El empate llega de una jugada clásica: Lautaro Blanco desborda por la izquierda superando a Natanael y saca un centro tenso al corazón del área. Miguel Merentiel le gana la posición a Lyanco y conecta un derechazo de primera que vence al arquero Éverson.

Minuto 85 | 2-1 Gol del Campeonato para Boca (Enner Valencia) Cerca del final, el desgaste del mediocampo brasileño deja espacios. Sebastián Villa rompe líneas en velocidad y asiste al centro del área. Enner Valencia, haciendo pesar su jerarquía ofensiva, se eleva entre los centrales Ruan Tressoldi y Léo Duarte para conectar un cabezazo letal que sella la consagración de Boca sin necesidad de ir al alargue.

Los millones que puede ganar Boca si es campeón

El plantel de Rodolfo Arruabarrena tuvo un segundo semestre prácticamente perfecto hasta el momento y busca coronar en varios frentes luego de la conquista de la Tabla Anual. Esto no solo se traduce en éxito deportivo, sino que también impacta de forma positiva en la tesorería del club.

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Por llegar hasta la instancia definitiva de la Copa Sudamericana, Boca aseguró un premio de 5.725.000 dólares repartidos por CONMEBOL. Aunque, claro está, esta sería la bolsa total para el Xeneize en caso de caer en el duelo definitorio ante el combinado brasileño.

Es que, de coronarse campeón, el elenco que cuenta con Leandro Paredes como capitán hará que la bolsa para el club de la Ribera se incremente hasta los 13.225.000 dólares con posibilidad de otros 125 mil dólares en caso de ganar el partido sin pasar por los penales.