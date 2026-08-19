Alineaciones de Racing y Belgrano para el partido por los octavos de final de la Copa Argentina 2026

En San Luis, la Academia y el Pirata se encuentran frente a frente con la misión en común de seguir avanzando en la Copa Argentina.

Este miércoles, bajo la órbita de los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina, Racing Club y Belgrano de Córdoba se encuentran frente a frente en el Estadio Único del Parque La Pedrera de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Lo hacen con el objetivo en común de seguir con vida en el certamen.

Cabe destacar que la Academia debutó en la Copa Argentina 2026 superando a San Martín de Formosa por 1-0 en la instancia de 32avos de final. Posteriormente, los de Avellaneda se toparon con Defensa y Justicia y se despacharon con una contundente victoria por 4-1.

Por su parte, el Pirata comenzó su camino en el propio torneo con una implacable victoria por 3-0 contra Atlético de Rafaela en la etapa de 32avos de final. Tiempo después, los comandados estratégicamente por Ricardo Zielinski empataron 2-2 con Gimnasia de Jujuy, pero lo despacharon por penales.

Las probables formaciones de Racing y Belgrano

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Gastón Lodico, Matko Miljevic, Ulises Ortegoza; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Franco Vázquez, Emiliano Rigoni, Francisco González Metilli; Lucas Passerini.

La previa de Racing vs. Belgrano

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El cuadro de la Copa Argentina