Diego Milito reveló la posible fecha para el cruce entre Racing y Boca por Copa Argentina

El presidente de la Academia confirmó que el duelo podría darse en la fecha FIFA de septiembre.

Luego de eliminar a Belgrano de Córdoba, y que Boca le gane a Vélez por penales, Racing confirmó que su rival en los cuartos de final de la Copa Argentina será el Xeneize, en una nueva edición del cruce que más se repitió en los últimos años en el fútbol argentino.

En conferencia de prensa el presidente de la Academia, Diego Milito, habló con los medios y allí fue consultado por la posible fecha para este encuentro. En este sentido, la tentativa sería el domingo 27 de septiembre, ya que ese fin de semana no habrá partidos por la ventana de FIFA.

“Yo no tengo confirmación oficial, pero sí, se dice eso, que podríamos jugar el 27 en Córdoba, que es fecha FIFA”, fueron las palabras de Milito para confirmar que, a priori, el Xeneize y la Academia chocarán ese día. El estadio que albergaría el encuentro sería el Mario Alberto Kempes.

En caso de que el partido sea en ese día, Boca tendría bajas importantes debido a que no podría contar con sus jugadores convocados a las respectivas selecciones nacionales. Un ejemplo es el de Álvaro Montero, ya que el arquero formaría parte de los convocados de la Selección Colombia.

De esta manera, en la semana que no habrá competencia del fútbol argentino, la Academia tendrá un nuevo compromiso y que definirá gran parte del semestre, debido a que si gana quedará a tan solo dos partidos de ganar este certamen por primera vez en su historia.

Los cuartos de final de la Copa Argentina

Deportivo Riestra vs. Banfield

Racing vs. Boca

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Platense vs. Estudiantes

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