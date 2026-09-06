Desde AFA explicaron por qué no descalificarían a Boca de la Copa Argentina: “Los puntos se ganan en la cancha”

A pesar del pedido de Vélez para quedarse con los puntos, todo indica que el fallo sería a favor del Xeneize.

Continúa la polémica con el partido entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, debido a que desde el elenco de Liniers solicitaron los puntos alegando que el Xeneize realizó una mala inclusión al anotar en lista a seis extranjeros cuando el máximo permitido es de cinco.

Luego de que el Fortín publicara un comunicado oficial en el que aseguraron que buscarán hacer cumplir el reglamento y quedarse con el partido, desde AFA le aseguraron al Diario Olé que esto no ocurriría, por lo que el equipo de la Ribera seguiría en el certamen para enfrentar a Racing en cuartos de final.

“No vemos que pueda prosperar, porque no jugó el sexto hombre. Distinto es si hubiese jugado y aunque no hay antecedentes, la jurisprudencia es que los puntos se ganan en la cancha”, explicaron, ya que en Boca no ingresó Ángel Romero, por lo que no sacaron ventaja de esta polémica.

Siguiendo por la misma línea, agregaron que el fallo saldrá en la semana: “El pedido formalmente queda ingresado el lunes, día hábil. Y recién el jueves se le dará vista a Boca para su descargo. Los tiempos procesales hay que hacerlos, por más que se argumente urgencia”.

Así las cosas, por más que el Fortín vaya hasta el final de las consecuencias para quedarse con los puntos, la realidad marca que el fallo sería favorable al Xeneize, por lo que se mantendría en el certamen para enfrentarse a Racing el próximo domingo 27 de septiembre por los cuartos de final.

El comunicado oficial de Vélez sobre la situación

El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

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La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

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Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.

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