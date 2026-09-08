Continuando con el tema del momento, el directivo del Fortín fue a fondo y aseguró cuál debe ser el fallo definitivo favorable a su equipo.

El partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, correspondiente a los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina, continúa en el centro de la escena y en el ojo de la tormenta. Esto tiene que ver con la inclusión, por parte del combinado Xeneize, de seis futbolistas firmando planilla, algo que no está contemplado en el reglamento.

En medio de ese panorama, este martes, quien apareció en órbita para despacharse con declaraciones realmente contundentes fue Federico Balestrini, Secretario del conjunto del barrio porteño de Liniers, quien no tuvo pelos en la lengua e indicó que la única resolución válida debe ser darle el partido por perdido a Boca por 3 a 0.

“Nosotros pretendemos que nos den el partido ganado y la clasificación a cuartos de final, entendiendo que Boca incurrió en un error que tiene que ver con la presentación de la planilla. Toda la normativa aplicable de AFA, tanto el código disciplinario como el propio convenio colectivo avalan nuestra postura”, comenzó indicando en diálogo con “Toti910”, por Radio La Red.

“El argumento de Riquelme, de que los puntos se ganan en la cancha, no tiene validez porque el reglamento es claro e indica que, en caso de que haya una alineación indebida, lo cual se conforma a partir de la conformación de la planilla y no tiene que ver con que haya disputado el partido o no el jugador, se establece la pérdida del partido por 3 a 0″, continuó.

“Por eso nosotros estamos en esta instancia, pidiendo la clasificación a cuartos de final. Esto no va ni contra Boca Juniors como club ni contra la propia Asociación del Fútbol Argentino. Nosotros no estamos haciendo más que valer nuestro derecho respecto a una inconsistencia que hubo en la planilla del equipo rival”, completó.

Boca y Vélez se enfrentaron por Copa Argentina. (Foto: Getty)

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Berlanga también habló del tema

Paralelamente, Fabián Berlanga, presidente de Vélez, se expresó al respecto en declaraciones brindadas a DSports: “Hay un antecedente de un partido viciado de nulidad, y es cuando a Vélez lo obligaron a jugar un partido para jugarse una clasificación que ya tenía asegurada, que era a la Libertadores 2015. Los tiempos han cambiado, espero que no sea más de lo mismo”.

“Esto es una decisión institucional de Vélez, los partidos se ganan en la cancha, pero reglamentariamente. Hay un reglamento a cumplir. Más allá de algunos anexos, el reglamento de Copa Argentina se rige con el reglamento de AFA. No sé cómo va a terminar esto; espero que termine de la mejor manera y haciéndose justicia”, añadió.

El comunicado oficial de Vélez sobre la situación

El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

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La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

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Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.

DATOS CLAVE

Vélez Sarsfield impugnó ante la AFA el partido del 2 de septiembre contra Boca.

Boca Juniors incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, superando el límite permitido.

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