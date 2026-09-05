Riquelme, sobre el reclamo de Vélez por la mala inclusión en Copa Argentina: “Boca ganó merecidamente”

El Presidente de Boca habló antes del partido ante Gimnasia de Mendoza y se refirió a la polémica que reina estas horas.

El pasado miércoles por la noche, Boca le ganó a Vélez por penales y clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina, aunque ahora esa clasificación está puesta en duda desde el lado fortinero por una situación ajena a lo que sucedió en el verde césped.

Es que una enorme polémica se disparó luego de que se hiciera público que el equipo del Vasco Arruabarrena contó con 6 extranjeros que firmaron planilla, pese a que solo cinco de ellos disputaron minutos de juego. En este contexto, el Fortín reclamó los puntos y la clasificación a la AFA.

Antes del partido que Boca disputó este sábado ante Gimnasia de Mendoza en tierras cuyanas, Juan Román Riquelme habló acerca de esta cuestión que es el tema de la jornada. En diálogo con ESPN, el presidente del Xeneize comenzó esquivando el tema: “Mi opinión es que hoy tenemos que jugar un partido muy importante, que lo viene haciendo muy bien y que en nuestra zona está peleando la punta”.

"NO LO VI YO AL COMUNICADO… BOCA EL MIÉRCOLES GANÓ MERECIDAMENTE." Juan Román Riquelme habló sobre el comunicado de Vélez.



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Luego, sin más opción, respondió: “No lo vi el comunicado, sé que algo pusieron. Boca el miércoles ganó merecidamente, fue superior a su rival. Estamos viviendo cada partido con mucho nervio, los árbitros están siendo golpeados partido a partido. No está fácil para nadie. Lanús mereció ganarnos el otro día y de lo único que se habló fue del arbitraje, de Flores… Repito, Boca ganó merecidamente el miércoles ante Vélez”.

En sintonía con esta declaración, Román incluso reclamó una tarjeta roja para Rodrigo Aliendro por una infracción a Paredes: Hablando del tema del VAR, tuvimos la suerte que el jugador de Vélez no se cayó arriba de Paredes porque sino estaríamos tristes lamentando una lesión de nuestro capitán. Para mi esa era roja, pero cuando pasa contra Boca no se habla nada, es así. Después, Vélez el otro día tuvo una muy clara para ganar con su penal, si nos ganaba era injusto porque Boca fue mejor. Hoy tenemos que hablar de otra cosa”.

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Ya redondeando sus testimonios, el periodista Emiliano Raddi le consultó si dialogó con Guillermo Barros Schelotto acerca de esta polémica, a lo que Riquelme respondió: “No, no hablé. Soy una persona muy tranquila, Guillermo, Gustavo y Federico (Insúa) les tengo mucho cariño. Compartí con todos en Boca y a nosotros nos gustaba ganar jugando a la pelota, y Boca mereció ganar el miércoles”.

Por último, el mandamás de Boca cerró: “Nosotros hacemos lo normal. Por ahora, hay que pensar en el partido que tenemos, los abogados después me dirán sobre eso. En Copa Argentina ahora tenemos a Racing, que tiene buen equipo, un buen entrenador. Todos los partidos son complicados. Los partidos se ganan adentro de la cancha y Boca lo ganó merecidamente. Hasta lo pudo haber perdido por el penal, pero así es el fútbol. Hay que pensar en el partido de hoy”.

El comunicado oficial de Vélez

A través de sus redes sociales, Vélez informó: “El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

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La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

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Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa“.

¿Cuál es la postura de la AFA?

AFA considera que no se rompió ninguna norma y que el fallo fue administrativo, por lo que entiende que habrá una sanción económica, pero no deportiva. Eso se debe a que Ángel Romero no sumó minutos en el duelo del pasado miércoles. Más allá de la interpretación de la casa madre del fútbol argentino, el ente que tomará la decisión final es el Tribunal de Disciplina.

Se estima que la AFA considerará el reclamo de Vélez y todo pasará al Tribunal de Disciplina. Mientras tanto, en Boca ya saben que el duelo de cuartos de final ante Racing se jugará el domingo 27 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, el mismo en el que se midió ante el Fortín.

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En síntesis