Tribunal de Indisciplina: perjudicó a Vélez y clasificó a Boca, incumpliendo claramente el reglamento

Estoy seguro: si era al revés, hoy el fallo sería favorable a Boca y Vélez tenía que ir a llorar a la iglesia. Pasa que convenía que pase el Xeneize.

Mi maestro Marcelo Araujo, ya en la época de Julio Grondona, me hablaba del Tribunal de Disciplina de la AFA. Es más, creo que, en ese momento, ya estaba Fernando Mitjans acá como presidente.

Bueno, el tiempo le dio la razón a mi maestro, a mi amigo Marcelo Araujo. El Tribunal de Disciplina de la AFA hoy demostró que sigue siendo el Tribunal de Indisciplina, porque el reglamento es clarísimo.

Sí, el Tribunal no habla de poner en la cancha a seis extranjeros, hablar de alinear a seis extranjeros, que es lo que hizo Boca frente a Vélez en la Copa Argentina, vulnerando el reglamento que permite anotar en la planilla a cinco extranjeros y que también establece claramente que el castigo es la pérdida del partido 3-0.

🗣️ "EL TRIBUNAL DE INDISCIPLINA DE LA AFA: Boca vulneró el reglamento, debía clasificar Vélez".



Toti Pasman. pic.twitter.com/q94G0JXhcT — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 23, 2026

Debía clasificar Vélez. El domingo, contra Racing, debía jugar Vélez. Yo estoy seguro, yo estoy convencido, de que, si era al revés, si el Fortín ganaba 1-0 o ganaba por penales incluyendo a seis extranjeros, hoy el fallo era distinto.

Estoy seguro: si era al revés, hoy el fallo salía a favor de Boca y a llorar a la iglesia. Por eso, lo que se convalidó hoy es una injusticia a favor del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena.

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Yo no como vidrio y sé que a todos les conviene que pase Boca. Que Riquelme gane un título y que la gente esté contenta porque Boca tiene como 20 millones de hinchas.

Yo entiendo todo, pero hay un reglamento que debe cumplirse, y, esta vez, el Tribunal de Disciplina no lo cumplió y lo cagaron a Vélez. Lo cagaron a Vélez a pesar de tener el reglamento a favor.