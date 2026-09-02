Guillermo Barros Schelotto aseguró tener una ventaja para clasificar en la Copa Argentina por conocer el Mundo Boca: “Uno sabe como se vive”

El entrenador del Fortín habló en la previa del encuentro contra el Xeneize y se mostró confiado en avanzar de ronda.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, en el marco del último partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, Vélez se enfrenta con Boca en búsqueda de la clasificación a los cuartos de final del certamen, instancia en la que espera Racing tras eliminar a Belgrano.

Previo a este encuentro, el entrenador del Fortín, Guillermo Barros Schelotto, habló con el canal oficial del certamen, en donde expresó que por haber pasado por el Xeneize tendrá una leve ventaja a la hora de armar este encuentro. Además, se mostró confiado en lograr la clasificación.

“Después de poco más de un año estamos muy bien, no solo en juegos sino en resultados. El fútbol argentino es exigente y te obliga a modificar el juego permanentemente”, inició respecto a su presente en el elenco de Liniers, al que llegó a mediados del año pasado y ya ganó dos títulos.

Por otro lado, palpitó el duelo contra Boca: “Es parte de lo que me toca siendo entrenador, también me tocó jugar contra Gimnasia, pero siempre siendo profesional. Hoy me debo a Vélez y voy a tratar de buscar la manera de que el equipo se mantenga en este nivel y pueda ganar”.

Y cerró al referirse a la ventaja que tiene por haber dirigido en el elenco de la Ribera: “Es un conocimiento mayor al de cualquier otro entrenador que no haya jugado en el equipo. Sabemos la idiosincrasia con la que viven el partido”.

🎙️ Guillermo Barros Schelotto, DT de @Velez, dialogó con el Sitio Oficial en la previa del duelo de este miércoles ante Boca, por los Octavos de Final de #NuestraCopa 🙌#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/l5Awql5Vys — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 2, 2026

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Las posibles alineaciones de Boca y Vélez

Boca : Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena. Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán o Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Dylan Godoy o Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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