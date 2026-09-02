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Copa Argentina

Guillermo Barros Schelotto aseguró tener una ventaja para clasificar en la Copa Argentina por conocer el Mundo Boca: “Uno sabe como se vive”

El entrenador del Fortín habló en la previa del encuentro contra el Xeneize y se mostró confiado en avanzar de ronda.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez.
© GettyGuillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, en el marco del último partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, Vélez se enfrenta con Boca en búsqueda de la clasificación a los cuartos de final del certamen, instancia en la que espera Racing tras eliminar a Belgrano.

Previo a este encuentro, el entrenador del Fortín, Guillermo Barros Schelotto, habló con el canal oficial del certamen, en donde expresó que por haber pasado por el Xeneize tendrá una leve ventaja a la hora de armar este encuentro. Además, se mostró confiado en lograr la clasificación.

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“Después de poco más de un año estamos muy bien, no solo en juegos sino en resultados. El fútbol argentino es exigente y te obliga a modificar el juego permanentemente”, inició respecto a su presente en el elenco de Liniers, al que llegó a mediados del año pasado y ya ganó dos títulos.

Por otro lado, palpitó el duelo contra Boca: “Es parte de lo que me toca siendo entrenador, también me tocó jugar contra Gimnasia, pero siempre siendo profesional. Hoy me debo a Vélez y voy a tratar de buscar la manera de que el equipo se mantenga en este nivel y pueda ganar”.

Y cerró al referirse a la ventaja que tiene por haber dirigido en el elenco de la Ribera: “Es un conocimiento mayor al de cualquier otro entrenador que no haya jugado en el equipo. Sabemos la idiosincrasia con la que viven el partido”.

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  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán o Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Dylan Godoy o Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos claves

  • Guillermo Barros Schelotto afirmó tener ventaja ante Boca por su paso en el Xeneize.
  • Vélez y Boca juegan en el Mario Alberto Kempes por octavos de Copa Argentina.
  • Racing espera en cuartos de final al ganador del cruce entre Vélez y Boca.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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