El DT del Fortín terminó en llamas por el gol anulado que pudo haberle dado la victoria a su equipo. No podía hablar en conferencia por estar expulsado.

Pese a no poder hacerlo por estar expulsado, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia y salió con los tapones de punta contra Nazareno Arasa y Diego Ceballos. El DT de Vélez responsabilizó tanto al juez de campo como al encargado del VAR por el gol anulado sobre el final del encuentro que pudo haber signficado la victoria de su equipo contra Deportivo Riestra.

“En el juego creo que Vélez jugó muy bien, como lo viene jugando hace más de un año. Y lo único que voy a decir del árbitro es que creo que tanto Arasa, como Ceballos en el VAR, tienen la responsabilidad de que Vélez no esté puntero“, soltó el Mellizo en la sala de prensa del Estadio Guillermo Laza.

Y continuó: “Me da tristeza que se haya resuelto así el partido y que no se haya resuelto en la cancha. Nada más. La verdad es un día triste, Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está. Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más ni en campo ni en VAR a Vélez Sarsfield. El hincha de Vélez se merece eso”.

“Hoy Vélez no está puntero por eso. Vélez hizo todo en la cancha para quedar puntero. Porque dentro de 20 días vamos a decir que tuvimos la posibilidad de llegar a la punta y va a quedar en el aire esto. Hoy Vélez mereció ganar, lo hizo en la cancha”, aseguró Guillermo.

Sobre su expulsión luego del 1-0 del Malevo, GBS aseguró que había sido “un insulto al aire” pero que el juez “lo tomó como propio”. De todas formas, reconoció: “Entiendo que a veces pasa”.

En la siguiente pregunta que le hicieron, Guillermo decidió dar por finalizada la conferencia: “La verdad no tengo muchas ganas de explicar el partido. Lo único, decir claramente que Vélez hoy merece estar puntero“.

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ENOJO TOTAL DE GUILLERMO 🔥



🗣️ "Me da MUCHA TRISTEZA que el partido no se haya resuelto en la cancha. Arasa y Ceballos tienen la responsabilidad de que Vélez no está puntero, merecimos ganar. El hincha merece que Arasa y Ceballos no dirijan más a Vélez ni en campo ni en VAR",… pic.twitter.com/93s4J2kkPE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026

La jugada que protestó todo Vélez

Vélez había llegado al 1 a 1 minutos atrás con un gol en contra de Facundo Miño. Cuando faltaban escasos minutos para el cierre, un remate de Manuel Lanzini se desvió en Cristian Paz e ingresó al arco de Riestra. Sin embargo, Diego Ceballos llamó desde Ezeiza para que Arasa revisara una infracción previa.

Luego de unos segundos parado frente al monitor, el árbitro del partido decidió dar marcha atrás, sancionando infracción de Dylan Godoy sobre el defensor que luego convirtió contra su propio arco.

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EL VAR ANULÓ EL 2-1 DE VÉLEZ



Por una falta previa, Arasa no convalidó lo que era el segundo gol del Fortin.



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La expulsión a Guillermo