Las alineaciones de Boca y Vélez para el duelo de los 8avos de final de la Copa Argentina

El Xeneize y el Fortín definen, en Córdoba, al último clasificado a los 4tos de final del certamen federal.

Se define el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina con un duelo más que atractivo entre Boca y Vélez. El Xeneize llega en medio de una seguidilla de partidos importantes por la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, mientras que el Fortín buscará mantener el sueño de conquista del certamen federal, la cual le es esquiva históricamente.

El compromiso está pautado para este miércoles a las 21:15 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, con ambas parcialidades presentes en el estadio y con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Cabe destacar que ambos equipos llegan con bajas importantes: Vélez no podrá contar con Diego Valdés, su 10 y figura ofensiva, mientras que Arruabarrena no tendrá a disposición a Ayrton Costa, Milton Delgado, Adam Bareiro y Tomás Aranda entre otras ausencias.

Las posibles alineaciones de Boca y Vélez

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán o Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Dylan Godoy o Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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