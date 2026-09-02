Bareiro y un emotivo mensaje a los hinchas de Boca tras operarse: “Ohana”

El Príncipe pasó por el quirófano para tratar en hernia de disco lumbar que lo sacará de las canchas por lo que resta del año.

En los últimos años, Boca sufrió para encontrar delanteros en el mercado de pases. Una de las incorporaciones que más rápido se adaptó y despertó la ilusión de los hinchas fue Adam Bareiro, que llegó al club a comienzos de 2026. Pero una serie de lesiones le impidieron tener la regularidad deseada.

Para colmo de males, el atacante paraguayo debió pasar por el quirófano en los últimos días para operarse por una hernia de disco. Esta situación lo alejará de las canchas hasta 2027 y, a través de un mensaje de sus redes sociales, Adam le envió un emotivo mensaje a los hinchas de Boca.

Adam Bareiro. (Foto: Getty).

El mensaje de Bareiro para los hinchas de Boca

El atacante paraguayo utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a los hinchas del Xeneize: “Queridos Bosteros/as. Paso para dar mi versión y opinión de todo lo que me pasó! Vengo luchando hace más de 3 meses con lesiones que nunca tuve en mi carrera y hoy me sacan de las canchas el cual es donde más quiero estar!

Primero luché contra una Rotura casi total del tendón del aductor y faltando días para volver apareció una hernia discal que hasta hoy en día no tiene explicación y tampoco las busco más. Peleé, sufrí y entrene con muchas molestias por más de 1 mes para estar con mis compañeros en las canchas lo antes posible y de poder disfrutar el vestir esta camiseta tan linda y representarlos.

Lastimosamente no se pudo y fui a la última opción que fue la cirugía. Ahora una vez más me planteo una buena recuperación con amor de los míos y ustedes, con mucha cabeza con lo que viene y con mucha fe en los profesionales a cargo de mi Recuperación.

Publicidad

La ilusión más grande es volver a disfrutar de festejar goles con ustedes y de seguir peleando para ganar títulos que sería una alegría inmensa para todos! No tengo dudas que va a pasar todo esto y voy a disfrutar y valorar mucho más todo lo que hago, que amo y hago con pasión todos los días de mi vida.

Hoy más que nunca Resiliente. Por ustedes siempre T+F+V OHANA“.

DATOS CLAVE

Adam Bareiro fue operado tras sufrir una hernia de disco y una lesión muscular.

fue operado tras sufrir una hernia de disco y una lesión muscular. Adam Bareiro confirmó en sus redes que estará alejado de las canchas por recuperación.

confirmó en sus redes que estará alejado de las canchas por recuperación. Adam Bareiro compitió durante un mes con molestias antes de realizarse la cirugía.