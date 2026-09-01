Después de muchas idas y vueltas y pese al interés de equipos del exterior, el defensor central permanecerá en el Millonario.

Desde hace un buen tiempo, Lucas Martínez Quarta se encuentra en el ojo de la tormenta como consecuencia de sus flojos rendimientos con la camiseta de River. De hecho, el marcador central surgido de las propias divisiones inferiores del Millonario ha sido partícipe de varios errores groseros que desencadenaron en situaciones complejas.

La floja actuación general del oriundo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, encontró su punto cumbre el miércoles pasado, durante la eliminación de River en el marco de la Copa Sudamericana, frente a Independiente Santa Fe. En dicho cotejo, el zaguero cometió un penal infantil y luego falló su disparo en la definición desde los doce pasos.

En medio de ese panorama, en las últimas horas surgieron pretendientes para hacerse con los servicios del 16 veces internacional con la Selección Argentina y con pasado en la Fiorentina de Italia. Al-Sadd de Qatar y Genoa, conjunto también de la Serie A, habían llegado a la carga. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades se cristalizó.

Según supo saber BOLAVIP este martes, la determinación definitiva de las autoridades de River con respecto al futuro de Martínez Quarta es que el futbolista de 30 años de edad permanezca en el club, al menos para lo que resta del semestre. En ese contexto, podría darse una salida en el próximo mercado de pases.

Lucas Martínez Quarta se quedará en River. (Foto: Getty)

Hay que señalar que Martínez Quarta viene siendo fuertemente repudiado por los hinchas de River por los propios errores que diagramó en los últimos tiempos. Por ello es que su situación en el equipo ahora comandado estratégicamente por Leonardo Ponzio es delicada y habrá que ver cómo continúa en los próximos encuentros.

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Los números de Martínez Quarta en River

Contemplando sus dos etapas en River, Lucas Martínez Quarta acumula 177 partidos de carácter oficial, en los cuales logró despacharse con 11 goles. Paralelamente, formó parte de la conquista de tres títulos domésticos y de dos títulos internacionales.

River acelera por Francisco Álvarez

En cuanto a los jugadores que podría sumar el Millonario sobre el cierre de este mercado de pases, se apunta a que sea en la zaga central, más allá de la situación de Martínez Quarta. El primer apuntado es Francisco Álvarez, quien se encuentra en Argentinos Juniors. La operación se realizaría en torno a los 4 millones de dólares.

DATOS CLAVE

Lucas Martínez Quarta seguirá en River Plate al menos durante lo que resta del semestre.

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Cometió un penal y erró en la definición de Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.