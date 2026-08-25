Gastón Martirena se va de Racing y es nuevo refuerzo de Nacional de Uruguay

Luego de varios idas y vueltas con su futuro a lo largo del mercado de pases, finalmente Gastón Martirena dejará de ser jugador de Racing y así se marchará de la institución tras tres temporadas allí, en las que ganó dos títulos a nivel internacional siendo una de las piezas claves del equipo.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, Nacional de Uruguay llegó a un acuerdo con la Academia para cerrar el préstamo por el lateral derecho. El mismo será por una temporada y media, hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, el club tendrá una opción de compra a su favor.

De esta manera, a falta de una semana para el cierre del mercado de pases, la Academia liberó un cupo para incorporar a un nuevo futbolista en caso de que el entrenador Juan Pablo Vojvoda lo decida. El plazo vence el próximo miércoles 2 de septiembre.

En este sentido, la dirigencia del elenco de Avellaneda ya puso manos a la obra y llegó a un acuerdo con Boca para fichar a préstamo a Juan Barinaga, quien viene a reemplazar a Martirena. El lateral llegará por una temporada, con una opción de compra de 2.5 millones de dólares.

Cabe destacar que días atrás cerró el fichaje de Matías Pérez, el defensor central de Cerro Porteño. Esta incorporación se debe a que el club obtuvo un cupo como consecuencia de la lesión de Marco Di Césare, quien sufrió una fractura de peroné y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Los números de Gastón Martirena en Racing

Desde su llegada a la Academia, el lateral derecho de 26 años disputó un total de 109 partidos, en los que convirtió 12 goles y aportó 14 asistencias. Además recibió 20 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 8009 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

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