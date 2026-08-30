Alineaciones de Independiente Rivadavia y Racing por la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026

En Mendoza, la Lepra y la Academia se encuentran frente a frente con la misión de quedarse con una victoria realmente trascendental.

Este domingo, bajo la órbita de la continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Independiente Rivadavia y Racing Club se encuentran frente a frente con el Estadio Bautista Gargantini de la provincia de Mendoza como testigo y como escenario.

No es un detalle menor que el combinado local, que ya se despidió de la Copa Libertadores de América en la instancia de octavos de final, no arrancó de la mejor manera su andar en la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino. Sin embargo, todavía se encuentra liderando la tabla de posiciones de la tabla anual.

Paralelamente, Racing, con Juan Pablo Vojvoda encargado de la dirección técnica, está buscando hallar su identidad y también los buenos resultados después de un flojo comienzo de campeonato. De hecho, los de Avellaneda arribaron a este compromiso naufragando en el fondo de la tabla de posiciones y con grandes necesidades.

Las probables formaciones de Independiente Rivadavia y Racing

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Leonel Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Luis Espino; Gastón Lodico, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza; Matko Miljevic, Tomás Conechny y Adrián Martínez.

La previa de Independiente Rivadavia vs. Racing

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Las posiciones del Torneo Clausura