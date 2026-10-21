Atlético Mineiro perdió ante Montevideo City Torque, pero será el rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana

El conjunto brasileño no hizo un buen partido y cayó por 2-0, pero se metió en la serie decisiva por el título gracias a su goleada como local.

Hace exactamente una semana, en Belo Horizonte, Atlético Mineiro pasó por arriba a Montevideo City Torque en el marco del partido de ida correspondiente a las semifinales de la presente edición de la Copa Sudamericana. En ese entonces, fue triunfo por 3-0 del Galo gracias a las anotaciones conseguidas por Reinier, Bernard y Thiago Borbas.

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De esa manera, los comandados estratégicamente por el argentino Eduardo Domínguez quedaron muy bien parados de cara a la vuelta, a disputarse este miércoles con el mítico Estadio Centenario de Montevideo como testigo y como escenario. Con una caída, inclusive por dos goles de diferencia, se meterían en la gran final de la Sudamericana contra Boca Juniors.

Así las cosas, Montevideo City Torque salió con todo con la misión de recortar distancias lo antes posible. Por su parte, Atlético Mineiro expuso tranquilidad para manejar los tiempos y buscar aprovechar los espacios para liquidar por completo la serie. Así fue como se fue desarrollando el primer tramo del partido en la capital uruguaya.

De todos modos, durante el primer período, ninguno de los dos equipos logró quebrantar la resistencia del otro. Montevideo City Torque tuvo más aproximaciones frente a un Atlético Mineiro que se cuidó y decidió no arriesgar demasiado. Como consecuencia de ello, el descanso llegó con un rotundo empate 0-0 en el marcador.

Posteriormente, ya en la etapa complementaria, la tendencia se mantuvo. Pero, a los 31 minutos, Alan Franco se fue expulsado en la visita y quedó marginado de la gran final frente a Boca. Un rato más tarde, más precisamente a los 44 minutos, Kevin Silva apareció en escena para romper con el letargo y darle algo de ilusión a los locales.

La expulsión de Alan Franco

¡ILUSIÓN CHARRÚA! El ecuatoriano Alan Franco fue EXPULSADO por este codazo en la semi entre Atlético Mineiro y City Torque.



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Silva adelantó a Montevideo City Torque

DESCONTÓ SOBRE EL FINAL: Kevin Silva apareció SOLO en el área chica y firmó el 1-3 global de City Torque vs. Atlético Mineiro.



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Por último, en el cuarto minuto de adición, Gary Kagelmacher estampó el segundo de Montevideo City Torque, que vendió cara su eliminación y se terminó imponiendo por 2-0, aunque no le alcanzó. De esta manera, Atlético Mineiro, que no jugó para nada bien, se clasificó para el cotejo decisivo contra los de Rodolfo Arruabarrena.

Kagelmacher marcó el segundo

¡¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR!! ¡¡KAGELMACHER GANÓ EN LAS ALTURAS Y FIRMÓ EL 2-3 GLOBAL AGÓNICO DE CITY TORQUE VS. ATLÉTICO MINEIRO!!



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Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana

La gran final de la Copa Sudamericana 2026, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, en Colombia.

El cuadro de la Copa Sudamericana