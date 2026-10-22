Vuelve la Promoción al fútbol argentino: cuándo arranca y con qué formato

En la reunión de Comité Ejecutivo, la AFA resolvió que regresa la instancia decisiva después de 15 años sin jugarse.

Este jueves 22 de octubre, se llevó a cabo una reunión de Comité Ejecutivo en el que se resolvió un cambio drástico: vuelve la Promoción al fútbol argentino. La histórica instancia que marcó una época en el país ya que decidía un ascenso y/o descenso de categoría, finalmente regresa a disputarse a partir de 2027, tal como se anunció en estas horas en la AFA.

Cabe recordar que se vuelve a jugar después de 15 años, ya que la última vez fue en 2012 cuando San Lorenzo y San Martín de San Juan lograron la permanencia al enfrentar a Instituto y Rosario Central, respectivamente. Además, vale resaltar que un año antes se dio el descenso de River ante Belgrano, y el de Gimnasia y Esgrima de La Plata, en manos del elenco de Cuyo.

Belgrano ascendió y decretó el descenso de River en 2011. (Getty Images)

Lo cierto es que en 2027 regresa la Promoción al fútbol argentino. Con el claro objetivo de sumar una nueva instancia a las definiciones, en la reunión de Comité Ejecutivo la AFA resolvió que se suma a los descensos directos. Sin embargo, bien es necesario destacar que no aplica para la Liga Profesional, por lo que la Primera División queda exenta de esta decisión.

Cómo se aplica y qué formato tendrá la Promoción

En primer lugar, hay que mencionar que será desde la Primera Nacional hacia abajo. De hecho, se reveló que la idea de la Asociación del Fútbol Argentino es que los dos últimos de cada zona descienden directamente, tal como ya está reglamentado por ejemplo en la edición 2026. Luego sí, los antepenúltimos de cada zona jugarán un mata-mata.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. (Getty Images)

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Allí, el de los directamente afiliados a la AFA jugará contra un rival de Primera B, mientras que el de los indirectamente afiliados se medirá ante un equipo del Federal A. A su vez, también se incorporará en la Primera B y en la Primera C, que son la tercera y cuarta división del fútbol argentino, además de los ascensos y descensos directos de dichas categorías.

Un dato importante a tener en cuenta es que serán de ida y vuelta. No conforme con eso, el segundo partido será local el equipo de la categoría superior, de igual manera que ocurría anteriormente. Un punto determinante para las series es que, si hay empate en el global, logra la permanencia el club de la mayor división, también como era en el pasado.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. (Getty Images)