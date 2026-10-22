Más de medio equipo de Boca: Conmebol reveló el 11 ideal de las semifinales de la Copa Sudamericana

Paredes, Merentiel, Di Lollo y compañía fueron elegidos por Conmebol como los mejores de la semana tras la clasificación a la final del certamen.

Este jueves, luego de que se conocieran los dos finalistas de la Copa Sudamericana, con Boca y Atlético Mineiro como dichos protagonistas, la Conmebol galardonó en sus redes sociales a los mejores jugadores de la vuelta de las semifinales del certamen internacional al armar su once ideal.

Pese a que quedaron eliminados, Vasco da Gama y Montevideo City Torque también tuvieron participación entre los mejores de la semana. Sin embargo, la diferencia entre Boca y los otros tres equipos fue abismal: de los 11 jugadores elegidos, seis de ellos fueron xeneizes. Sí, más de la mitad de la formación.

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Lógicamente, los autores de los tres goles que sellaron el pase a la final en el Maracaná se encuentran incluidos, además de otros tres que se hicieron gigantes en Río de Janeiro. Las dos instituciones eliminadas tienen dos futbolistas dentro del 11 ideal y Mineiro, que si bien clasificó, dejó una pobre imagen en Montevideo y perdió por 2 a 0, apenas uno.

A continuación, el once ideal de la vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana, con amplia presencia xeneize.

El 11 ideal de la vuelta de las semifinales de la Sudamericana

🔝🔥¡El 11 ideal de la semana! Se definieron los finalistas de la CONMEBOL #Sudamericana y este fue el equipo de la fecha



🏆 #EASportsFC @easportsfclatam #EAFC26 pic.twitter.com/E2pzCGVZq0 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 22, 2026

Franco Torgnascioli (M. City Torque); José Luis Rodríguez (Vasco da Gama), Gary Kagelmacher (M. City Torque), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Facundo Herrera (Boca Juniors), Lautaro Blanco (Boca Juniors); Santiago Ascacibar (Boca Juniors), Leandro Paredes (Boca Juniors), Alan Lescano (Vasco da Gama), Bernard (Atlético Mineiro); Miguel Merentiel (Boca Juniors).

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¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

El cuadro de la Copa Suadamericana