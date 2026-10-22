Más de medio equipo de Boca: Conmebol reveló el 11 ideal de las semifinales de la Copa Sudamericana

Este jueves, luego de que se conocieran los dos finalistas de la Copa Sudamericana, con Boca y Atlético Mineiro como dichos protagonistas, la Conmebol galardonó en sus redes sociales a los mejores jugadores de la vuelta de las semifinales del certamen internacional al armar su once ideal.
Pese a que quedaron eliminados, Vasco da Gama y Montevideo City Torque también tuvieron participación entre los mejores de la semana. Sin embargo, la diferencia entre Boca y los otros tres equipos fue abismal: de los 11 jugadores elegidos, seis de ellos fueron xeneizes. Sí, más de la mitad de la formación.
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Lógicamente, los autores de los tres goles que sellaron el pase a la final en el Maracaná se encuentran incluidos, además de otros tres que se hicieron gigantes en Río de Janeiro. Las dos instituciones eliminadas tienen dos futbolistas dentro del 11 ideal y Mineiro, que si bien clasificó, dejó una pobre imagen en Montevideo y perdió por 2 a 0, apenas uno.
A continuación, el once ideal de la vuelta de semifinales de la Copa Sudamericana, con amplia presencia xeneize.
El 11 ideal de la vuelta de las semifinales de la Sudamericana
🔝🔥¡El 11 ideal de la semana! Se definieron los finalistas de la CONMEBOL #Sudamericana y este fue el equipo de la fecha— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 22, 2026
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Franco Torgnascioli (M. City Torque); José Luis Rodríguez (Vasco da Gama), Gary Kagelmacher (M. City Torque), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Facundo Herrera (Boca Juniors), Lautaro Blanco (Boca Juniors); Santiago Ascacibar (Boca Juniors), Leandro Paredes (Boca Juniors), Alan Lescano (Vasco da Gama), Bernard (Atlético Mineiro); Miguel Merentiel (Boca Juniors).
¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?
Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.