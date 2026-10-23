El Xeneize y el Galo se verán las caras el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para dirimir quién será campeón.

Boca pisó fuerte en Brasil, le ganó 3 a 1 a Vasco da Gama y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Un día más tarde, Atlético Mineiro, que había ganado la ida por 3 a 0, visitó a Montevideo City Toque, perdió 2 a 0, pero igualmente sacó boleto para el duelo definitorio, el cual se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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Sin lugar a dudas, la final promete ser apasionante entre dos equipos históricos del continente. Quien le puso picante al duelo definitorio fue Cicinho, el ex lateral derecho brasileño que además de pasar por el Galo, tuvo recordados ciclos en Real Madrid, Roma y Villarreal, entre otros clubes.

Cicinho, en su rol de comentarista en Jogo Aberto, le puso picante a la final entre Atlético Mineiro y Boca: “El Galo jugó con el resultado bajo el brazo. Supo jugar el partido. Lógico que no precisaba haber sufrido como sufrió en el final del juego allí; estuvo la cuestión de la expulsión, y eso complica realmente. El Galo, en el contraataque, tuvo la oportunidad también de poder hacer su gol; podría haber forzado un poquito más, como sucedió aquí en Brasil jugando en su casa”.

Además, agregó: “Pero así, valió por la clasificación y ahora tendrá que disputar la final contra Boca, que va a ser un gran adversario también; pero Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca“. Cabe destacar que Cicinho vistió la camiseta del Galo durante el año 2001, en los inicios de su carrera.

Cicinho y Beckham. (Foto: Getty).

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

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El cuadro de la Copa Suadamericana

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