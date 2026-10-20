Leonel Flores le devolvió la cargada al capitán de Vasco da Gama tras el triunfo de Boca

El juvenil del Xeneize publicó una historia rompiendo el escudo de Vasco da Gama, tal como lo había hecho a la inversa Thiago Mendes una semana atrás.

En el fútbol no hay que hablar antes de tiempo y Leonel Flores se lo hizo saber a Thiago Mendes. El capitán de Vasco da Gama había publicado una foto rompiendo el escudo de Boca luego del triunfo en La Bombonera, pero el Xeneize logró remontar la serie y el juvenil del Club de la Ribera le devolvió la gastada.

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Si bien Mendes pidió disculpas luego de la historia que publicó la semana pasada, Flores no dejó pasar muchos minutos antes de pagarle con la misma moneda al mediocampista brasileño luego de la victoria del equipo argentino en el Estadio Maracaná.

La foto que había publicado Thiago Mendes tras la victoria de Vasco en La Bombonera

A pesar de la cargada inicial, luego Thiago Mendes salió a pedir disculpas: “Quiero aclarar algo sobre un repost que hice en la madrugada y que ya fue eliminado. Por la emoción y la adrenalina del partido, reposteé varias publicaciones de personas que me etiquetaron, como siempre hago, y no me detuve en los detalles de algunas imágenes”.