Con Acuña en duda, Ponzio define la formación de River para enfrentar a Racing

El Millonario recibirá a la Academia el próximo domingo a partir de las 20.15 horas con la misión de sumar de a tres para escalar en las tablas.

River no tiene margen de error. El próximo domingo, a partir de las 20.15 horas, los dirigidos por Leonardo Ponzio recibirán a Racing por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El Millonario necesita sumar de a tres en búsqueda de escalar posiciones en las tablas a falta de dos fechas para el cierre de la temporada regular.

Si bien Marcos Acuña terminó con molestias ante Sarmiento y fue convocado ante Belgrano, en la semana sumó minutos ante Ferro en un amistoso informal. Todo indica que el Huevo dirá presente desde el arranque el próximo domingo ante la Academia. En caso de no llegar, su lugar lo ocuparía Francisco Ortega.

¿Cómo formaría River contra Racing?

Leonardo Ponzio todavía no lo confirmó, pero todo indica que el Millonario saldría desde el arranque con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel. (Foto: Prensa River).

La tabla de posiciones del Clausura

La combinación de resultados que debe darse para ganar la Tabla Anual

Los objetivos de River en el año eran claros y poco a poco se fueron diluyendo: perdió la final del Apertura, quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final, de la Copa Argentina en 16avos y ahora tiene que depender de varios resultados para aspirar a ser campeón de Liga, ganando la Tabla Anual. Mientras tanto, el objetivo central del año pasará a ser campeón del Clausura.

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Para que River se quede con la Tabla Anual -la AFA lo reconoce como campeón de Liga- deben darse una serie importante de resultados en la tres fechas de temporada regular que quedan, en las que el Millonario se medirá ante Racing en el Estadio Monumental y frente a Boca y Aldosivi en condición de visitante.

Actualmente, River está séptimo en la Tabla Anual con 49 puntos, mientras que el líder -Boca- tiene 54 unidades. Por tal motivo, para que los de Núñez se consagren campeones de Liga deben darse una serie de resultados.

Si River saca los 9 puntos:

Boca y Argentinos Juniors no deben sumar más de tres.

Rosario Central, Independiente Rivadavia y Vélez solamente podrían ganar uno de los tres partidos restantes

Instituto no tendría que ganar los tres partidos que le quedan

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