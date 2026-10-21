Un titular de Atlético Mineiro fue expulsado y se pierde la final de la Copa Sudamericana contra Boca

Eduardo Domínguez no podrá contar con una de sus figuras en Barranquilla contra el Xeneize.

Buenas noticias para Boca Juniors de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026. Tras la agónica clasificación de la mano de Leandro Paredes, este miércoles se confirmó que Atlético Mineiro será su rival en Barranquilla. Sin embargo, el conjunto comandado por Eduardo Domínguez sufrió la expulsión de una de sus figuras.

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El centrocampista ecuatoriano Alan Franco vio la tarjeta roja en la revancha de las semifinales contra Montevideo City Torque por doble amarilla y no podrá disputar el encuentro decisivo contra Boca en Barranquilla.

La acción que derivó en la expulsión de Alan Franco

¡ILUSIÓN CHARRÚA! El ecuatoriano Alan Franco fue EXPULSADO por este codazo en la semi entre Atlético Mineiro y City Torque.



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Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se jugará el sábado 21 de noviembre de 2026. El partido único se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.