Boca Juniors vs. Vasco da Gama en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca Juniors recibe a Vasco da Gama este martes 13 de octubre por las semifinales de la Copa Sudamericana.
Boca Juniors llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Vasco da Gama tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Argentina: 21:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, DIRECTV Sports, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Boca Juniors empató 1-1 como visitante ante Sao Paulo. Antes ganó 1-0 como local ante Sao Paulo.
Vasco da Gama viene de ganar 2-0 como local ante Independ. Santa Fe. Antes empató 0-0 como visitante ante Independ. Santa Fe.
El historial entre Boca Juniors y Vasco da Gama
Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 triunfos de Boca Juniors.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/05/2001
|Boca Juniors vs. Vasco da Gama
|3-0
|CONMEBOL Libertadores
|23/05/2001
|Vasco da Gama vs. Boca Juniors
|0-1
|CONMEBOL Libertadores
Todos los partidos de las semifinales
- Atletico Mineiro vs. Montevideo City — miércoles 14 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Boca Juniors y Vasco da Gama se enfrentan este martes 13 de octubre por las semifinales de la Copa Sudamericana.
- El partido se transmitirá por ESPN, DIRECTV Sports y Disney+ Premium.
- Boca Juniors llega tras empatar con Sao Paulo 1-1.
- Vasco da Gama llega tras vencer a Independ. Santa Fe 2-0.