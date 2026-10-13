Cuándo se juega la revancha entre Vasco da Gama y Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: los detalles de la vuelta

Todos los detalles relacionados con el compromiso de vuelta entre Vasco da Gama y Boca, a disputarse en Río de Janeiro.

Boca Juniors y Vasco da Gama protagonizan una de las dos semifinales de la presente temporada de la Copa Sudamericana. En medio de ese panorama, luego de la ida llevada a cabo en la Bombonera de Buenos Aires, todos los cañones comenzarán a apuntar hacia la vuelta, donde se conocerá al finalista del certamen continental.

Así las cosas, no es un detalle menor que brasileños y argentinos se volverán a ver las caras dentro de una semana, con el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro como testigo y como escenario. Cabe recordar que recientemente hubo muchas idas y vueltas con respecto a la designación de la cancha para este encuentro.

La vuelta entre Vasco da Gama y Boca

En definitiva, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina.

El cuadro de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVE

Vasco da Gama y Boca Juniors jugarán la vuelta de semifinales de Copa Sudamericana.

El partido se disputará el martes 20 de octubre a las 21:30 horas (Argentina).

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