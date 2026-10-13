Los hinchas de Boca fulminaron a un defensor en la derrota ante Vasco da Gama: “Es un desastre”

Uno de los futbolistas titulares del Xeneize fue muy criticado en redes sociales por la caída en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors comenzó con el pie izquierdo las semifinales de la Copa Sudamericana. El Xeneize perdió por 1-0 ante Vasco da Gama en La Bombonera por el partido de ida y ahora deberá remontar la serie en condición de visitante.

Sin Leandro Paredes, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena tuvo un flojo encuentro ante su gente y los hinchas señalaron varios puntos bajos en redes sociales. El foco estuvo puesto en la defensa, pero el más criticado fue el lateral derecho Leandro Lozano.

Leandro Lozano no tuvo un buen partido ante Vasco da Gama (Getty Images)

Los hinchas de Boca señalaron a Leandro Lozano por su bajo rendimiento

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Cuándo se juega la revancha entre Boca y Vasco da Gama

Boca Juniors visita a Vasco da Gama el martes 20 de octubre por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. No obstante, todavía no hay sede confirmada para este encuentro.